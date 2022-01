Rihanna er gravid

Rihanna (33) og A$AP Rocky (33) venter sitt første barn sammen, det melder flere amerikanske medier, deriblant People og TMZ.

People har lagt ut bilder av paret som skal ha blitt tatt i Harlem i helgen.

Artistene har ikke kommentert graviditeten selv.

Paret har vært venner i flere år, og i 2020 startet romanseryktene, etter at det ble kjent at det var slutt mellom Rihanna og den saudiarabiske businessmannen Hassan Jameel. De var sammen i tre år.

I et intervju med GQ i fjor bekreftet rapperen, som egentlig heter Rakim Mayers, at han og Rihanna var i et forhold.

Vant med rykter

Flere ganger har graviditetsrykter svirret rundt Rihanna, senest i november i fjor. Da ble artisten utnevnt til offisiell nasjonalhelt i hjemlandet Barbados.

Bildene fra seremonien, hvor man ser sangeren holde hendene foran magen, fikk flere fans til å spekulere i om hun var gravid.