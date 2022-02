Morgen Sulele (30) åpner opp om bruddet: – Tungt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artisten ble singel under pandemien. Han innrømmer at det har vært tungt.

Sulele, som egentlig heter Magnus Clausen, bekreftet i fjor til God kveld Norge at hadde blitt singel.

Fra 2016 frem til 2020 var han i et forhold med danseren Rebekka Norvik.

Da bruddet ble kjent, var Clausen tydelig på at det ikke lå noe dramatikk bak avgjørelsen, men nå deler han hvorfor det likevel har vært vanskelig.

– Vi var veldig gode venner, og det var superstemning. Men når du ser at hun går videre, får du en klump i halsen. Det kan være tungt, og det tror jeg mange har opplevd, sier Clausen.

– Innviklet

I hans nye låt «Da det var oss» synger artisten: «Du mista troen på oss ett sted. Nå sitter jeg alene og alt det jeg ser er deg sammen med ham».

Clausen beskriver bruddet som «vanskelig på en annen måte enn mange andre brudd».

– Vi var bare veldig forskjellige. Det var innviklet, men jeg merker at det var tungt etter noen måneder å innse at faen, nå er det over.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Rebekka Norvik uten hell.

Skrev låt for amerikansk artist

Morgan Sulele var med i «Hver gang vi møtes» i 2020, men har holdt en ganske lav profil siden deltagelsen. Clausen forteller at han har tilbragt de to siste årene i studio og har jobbet med andre låtskrivere. En av låtene hans ble plukket opp av den amerikanske artisten John Legend.

Sangen «In my Mind», som ble utgitt av Legend i sommer, har nå resultert i nesten 29 millioner avspillinger på Spotify.

– Det var utrolig stas, litt tilfeldig men veldig gøy, sier bærumsartisten om samarbeidet med den amerikanske artisten.

Utelukker ikke MGP

Clausen har også bidratt som låtskriver på flere Melodi Grand Prix-bidrag, blant annet «En godt stekt pizza» som Staysman og Lazz fremførte i 2015 og som nå har nesten 14 millioner avspillinger på Spotify.

Han utelukker ikke å melde seg på som artist, men først må alt klaffe.

– Jeg må ha riktig låt med litt «Grand Prix-preg» over seg. Det må være en låt som får meg til å tenke «shit denne kan jeg ikke tape med».

Vurderer engelsk

Som artist har Morgan Sulele satset på norsk, og gjort suksess med låter som «Bare min», «Sørenga og «Bacardi fra en kopp».

– Jeg burde kanskje synge på engelsk selv om jeg aldri synger på engelsk. Jeg skal vurdere det, sier Clausen om en eventuell MGP-deltagelse.

VIL SKRIVE MER: Clausen ønsker å jobbe mer som låtskriver for andre artister. Foto: Martin Habbstad /GKN

Han legger ikke skjul på at han er klar for å oppleve nye ting, både når det kommer til karriere og kjærlighetslivet, etter to år med pandemi.

– Jeg skal begynne å spille konserter igjen og skrive mye videre. Målet er å etter hvert kunne drive med bare låtskriving.