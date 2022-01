Motstanderne krever Johnsons avgang – slik svarer statsministeren om rapporten

– Jeg forstår problemet, og jeg vil fikse det, lover Boris Johnson i Underhuset mandag ettermiddag. Statsministeren er under betydelig press fra opposisjonen, så vel som enkelte av sine egne partimedlemmer, etter at Sue Grays «Partygate»-rapport ble offentliggjort mandag.

Ettersom flere av festene som granskes i rapporten også etterforskes av politiet, skriver Sue Gray at hun er «ekstremt begrenset» i hva hun kan inkludere i rapporten, til manges store frustrasjon.

Likevel er Gray tydelig på at flere av festene «aldri skulle ha funnet sted» og anklager administrasjonen i 10 Downing Street for «sviktende lederskap og dømmekraft». Til tross for gjentatte krav fra salen, nekter Johnson å love at hele rapporten vil publiseres for offentligheten.

– Først vil jeg si: Unnskyld. Men det er ikke nok å si unnskyld. Dette er et øyeblikk hvor vi må se oss selv i speilet, og vi må lære, sier Johnson om rapporten i Underhuset.

Han sier at Downing Street vil innføre endringer i hvordan arbeidet organiseres, for å sikre at Sue Greys anbefalinger følges opp, men er samtidig tydelig på at han ikke vil trekke seg:

– Kan man stole på at denne regjeringen vil levere? Ja, det kan vi! slår statsministeren fast, til tydelige mishagsytringer fra Labour-benken.

– Eier ikke skam

Johnsons løfte og unnskyldning får lite støtte fra Labour-leder Keir Starmer, som anklager statsministeren for å «fornærme folkets intelligens».

– Statsministeren bør gjøre det rette og trekke seg. Men selvfølgelig vil han ikke det, for han eier ikke skam, tordner Starmer. Han var den første av en lang rekke talere i Underhuset som ba Johnson flytte ut av Downing Street.

Labour-leder Keith Starmer er en av stadig flere som krever Johnsons avgang. Foto: House of Commons

Starmer mener statsministeren er uskikket for stillingen, og anklager Johnson for å gjemme seg bak unnskyldninger.

– Det er alle andres feil enn hans, sier Starmer.

Stikk fra forgjengeren

Det er ikke bare i Labour-leiren Johnson har motstandere. Etter Starmer var det Johnsons forgjenger og partikollega Theresa May sin tur til å tale, og den vanligvis så sindige politikeren er tydelig på hva hun mener om statsministerens oppførsel:

– Grey-rapporten viser at Downing Street ikke fulgte reglene de påla folket. Så enten har ikke min gode venn lest reglene, eller så forsto han de ikke. Eller så bare trodde de ikke at de gjaldt for statsministerboligen. Hvilken var det?, lyder det fra May.

Johnsons forgjenger og partikollega Theresa May kom med et syrlig stikk til statsministeren. Foto: House of Commons via AP

Johnson unnlater å svare på spørsmålet, og oppfordrer partikollegaen til å vente på at granskningen er fullført.

Krever Johnsons avgang

Offentliggjøringen av rapporten har vært svært etterlengtet, og for mange ble mandagens oppdatering et antiklimaks, hvor nesten alt av detaljer er utelatt. Likevel mener flere av Johnsons politiske motstandere at innholdet i den 16 sider lange rapporten er så inkriminerende at statsministeren må trekke seg.

Leder for De liberale demokratene, Sir Ed Davey, mener rapporten feller «en knusende dom» over Johnson.

– For millioner av mennesker er det helt åpenlyst at statsministeren løy og at han brøt reglene, sier partilederen til Sky News.

– Det er på tide at de konservative sier at nok er nok, og gjennomfører sin plikt overfor landet ved å be Johnson gå av, legger Davey til. Partilederens krav ble gjentatt av en rekke talere i Underhuset, selv fra Johnsons eget parti.

– Jeg har bedt statsministeren om å nøye vurdere hva som er best for landet. Jeg må si at han ikke lenger har min støtte, sier den konservative representanten Andrew Mitchell.

Mange sammenkomster

I starten handlet granskningsrapporten om to påståtte fester i førjulstiden desember 2020, men har siden blitt utvidet ettersom det har kommet opplysninger om flere fester og sammenkomster.

De mest omtalte festene skjedde i mai 2020 og april 2021.

20. mai 2020 ble det sendt ut invitasjoner til om lag 100 ansatte om en sammenkomst i hagen i Downing Street, der folk ble bedt om å «bring your own booze». Denne har statsminister Johnson innrømmet å ha vært tilstede på, men hevder han trodde det var et jobb-arrangement.

To andre fester som har rystet britene fant sted kvelden før prins Philips begravelse.