Bil kjørte på to personer – stakk av

En bil har kjørt på to personer på Manglerud i Oslo. Bilen har kjørt fra stedet og politiet leter nå etter denne.

#Oslo #Manglerud Trafikkulykke hvor bil skal ha kjørt på to personer i krysset Sandstuveien/ Høgdaveien. Bilen har kjørt videre og vi er i søk etter denne. Personene er bevisst og får helsetilsyn. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 31, 2022

De to personene skal være bevisst og får helsetilsyn.

Politiet skriver på Twitter at de holder på med vitneavhør og undersøkelser på stedet.

Politiet har fått kontakt med bilføreren på sin bopel.

– Bilfører har snakket med de to ungdommene som fortalte at det gikk bra, og har da kjørt videre uvitende om at det ikke gikk så bra, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Guro Sandnes.