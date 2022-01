Tottenham med stjernesigneringer

Rodrigo Bentancur (24) og Dejan Kulusevski (21) klar for Spurs.

Duoen bytter ut Italia med England. Det bekrefter Juventus på Twitter.

Bentancur går fra Juventus til Tottenham på permanent basis. Prisen skal ligge på rundt 190 millioner norske kroner.

Den uruguyanske landslagsspilleren har spilt 133 kamper og scoret to mål for "Den gamle dame".

UFFICIALE | Dejan #Kulusevski passa al Tottenham @SpursOfficial.



Grazie di tutto e buona fortuna, Dejan 🏹 — JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2022

Kuvusevski signerte for den italienske toppklubben i 2020. Denne sesongen har han spilt 20 kamper og scoret ett mål.

I tillegg har 21-åringen spilt 20 kamper og scoret ett mål for det svenske landslaget.

Conte har lenge vært klar på at han ønsket å forsterke laget han tok over i fjor høst. Nå har han hentet to midtbanespillere på overgangsvinduets siste dag.