Aktor snur: Mener «Farmen»-Nils skal frifinnes

I Hammerfest tingrett forklarer Nils Kvalvik at han var deltaker på festen, ikke arrangør. Han forteller også at han fløy opp «Farmen»-deltakerne til Finmark for å redde en kirke, ikke for å feste.

I retten forklarer Kvalvik, kjent fra både «Farmen» og «Torpet», at han hadde mange møter med forskjellige aktører før deltakerne reiste opp til Finmark – deriblant kirka i Porsanger, hotellet de bodde på og idrettslalget i Billefjord.

De skal ha diskutert hvordan de kunne gjennomføre en fest samtidig som de respekterte smittevernsloven. Selv om Kvalvik mener ingen regler ble brutt, har han og forsvareren hans, Benny Solheim i advokatfirmaet Hegg & CO, et annet argument for hvorfor han ikke skal betale den mye omdiskuterte boten på 20.000 kroner:

Han mener han ikke var arrangør av festen, men deltaker.

Gjest

Han begrunner dette med at han på lik linje med de andre festdeltakerne ble servert mat og alkohol, at han spilte biljard og opptrådte som en gjest.

Politiet har tidligere sagt at ingen av deltakerne på festen skal bøtlegges, kun arrangøren. Dette fordi det er usikkert om det er straffbart å delta på et slikt arrangement.

To vitner støtter at Kvalvik ikke arrangerte festen, men var en invitert gjest. Aktor Tord Nyland Karlsen stiller seg særdeles kritisk til dette og viser til politiavhør hvor et av vitnene sier festen ble arrangert etter forespørsel fra Kvalvik.

Likevel mener både aktor og forsvarer at Kvalvik skal frifinnes.

– En kan ikke se at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har vært medarrangør, sier aktor.

Dyr fest

Selv om rettssaken startet 1. februar, er det lenge siden konflikten startet. I februar 2021, altså for ett år siden, skrev politiet i Finnmark et forelegg til Kvalvik, fordi de mente han arrangerte en fest med flere «Farmen»-deltakere på klubbhuset til Indre Billefjord idrettslag.

Politiet mente at arrangørene hadde brutt Smittevernloven, men Kvalvik nektet å betale boten på 20.000 kroner – dermed ble det rettssak i Hammerfest tingrett. Kvalvik har hele tiden sagt at han ikke betaler boten fordi han anser dette som en prinsippsak.

Han mener ingen urett har skjedd, siden alle festdeltakerne var i karantene før de dro til Finmark. Samtlige tok også tre koronatester i forbindelse med turen.

I God kveld Norge-videoen under kan du se festbildene som skapte trøbbel for finmarkingen. Samt høre hva Kvalvik selv sier om rettssaken.

Instagram-bevis i retten

Før aktor gikk inn for firfinnelse, brukte han mye tid på å si at de nevnte bildene og videoene som «Farmen»-deltakerne selv postet på sosiale medier var sentrale bevis.

Karlsen leste også opp Helsedirektoratets rapport fra tidsperioden festen ble holdt.

«Helsedirektoratet støtter FHIs vurderinger om at det fremdeles er nødvendig og forholdsmessig å anbefale at arrangementer som samler folk fra ulike kommuner avlyses eller utsettes til smittesituasjonen er mer stabil», leser aktor.

I retten fortalte Kvalvik at det var rundt 20 deltakere på den nevnte festen, og at de kom fra mange steder i landet.

Avslører baktanken med turen

Kvalvik hevder at festen ikke var hovedårsaken til at «Farmen»-deltakerne ble samlet i Finmark.

– Hovedformålet med hele turen var å samle inn penger til Kirka i Porsanger. Det er veldig synd dette har overskygget det faktum at Farmen-deltakerne var der for å samle inn penger til kirka, sier han, og fortsetter:

– Mange kirker sliter økonomisk. Det er synd at jeg, som personlig kristen, ser at det nå er risiko for at kirken stenges.

Han hevder at flere av Farmen-deltakerne hadde klekket ut en plan om hvordan de kunne samle inn penger til kirka, samt bruke deres plattformer på sosiale medier til å hjelpe både næringsliv og kirka.

Aviser som Dagen og lokalavisen Ruijan Kaiku har tidligere skrevet om at reality-deltakerne startet en kronerulling for å redde kirka, samt at «Farmen»-prest Thor Haavik (28) holdt en gudstjeneste i den nevnte kirka. Alt i regi av Kvalvik.

Et vitne støtter Kvalviks versjon om at kirkedugnaden var den egentlige årsaken til besøket.