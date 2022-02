SUV-en I-Pace snudde opp-ned på mange ting for Jaguar her hjemme. Fra å være et bitte lite nisjemerke, hadde Jaguar plutselig en av Norges mest solgte biler.

Nå later det til at I-Pace har solgt fra seg. Dermed trenger Jaguar drahjelp av de andre modellene sine, hvis de ikke skal ramle helt ut av salgslistene igjen.

Kanskje kan det hjelpe at de to andre SUV-ene deres, F-Pace og E-Pace har kommet i ladbare utgaver. F-Pace har vi allerede fått teste, nå har turen kommet til lillebror E-Pace.

Sommeren 2017 var vi i Broom på verdenspremieren til E-Pace i London. Bilen har vært en stor suksess for Jaguar i mange viktige markeder, men her hjemme har salget vært svært begrenset. Siden lanseringen har det ikke blitt solgt stort mer enn 100 eksemplarer. Så hvis du noen gang har lurt på hvorfor det er så lenge mellom hver gang du ser en E-Pace – der har du svaret!

Men nå har E-Pace altså blitt ladbar og vi tar en nærmere titt på den.

NB: Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Du finner en mer grundig test av Jaguar E-Pace her:

Her var Jaguar E-Pace i Norge for første gang, tilbake i november 2017.

Hva er nytt?

Den store nyheten er overgangen til ladbar hybrid, i tillegg har også resten av bilen fått en omfattende oppgradering. Mye av det er ikke så synlig, men blant annet er selve plattformen bilen bygger på ny. Dessuten får vi her det vi vel må kunne kalle en høyst påkrevet oppdatering av interiøret.

Det fikk nemlig en del kritikk da bilen ble lansert. Vi var langt fra de eneste som stusset over noen ganske tydelige spareløsninger, i en bil som la seg høyt i pris i klassen. Mer om det litt senere, først til det viktigste:

Der de fleste eksemplarene av E-Pace i Norge til nå har hatt dieselmotor, er det ladbar hybrid som gjelder heretter. Modellbetegnelsen er E-Pace P300e. Det betyr en drivlinje som kombinerer 200-hesters 1,5-liters bensinmotor på tre sylindre, med en 80 kW elektrisk motor. Samlet systemeffekt er 309 hestekrefter. Det feier bilen fra 0-100 km/t på 6,5 sekunder

Knappene for temperatur styrer også varmesetene foran.

Batteripakken er på 15 kWt og offisiell rekkevidde på strøm er 55 kilometer.

Innvendig er det nytt dashbord og ikke minst nytt infotainmentsystem. Sistnevnte heter Pivi Pro og er både brukervennlig og ryddig, med god grafikk. Det meste av funksjoner styres via skjermen, men Jaguar har også beholdt ganske mange knapper og brytere. Noen er litt tungvinte (som løsningen der knappen for å justere temperaturen også styrer varmesetene), men du blir fort vant til det. Materialvalg og finish er på høyt nivå, her gir E-Pace nå god premiumfølelse.

Jaguar har gått for et sporty crossover-design på denne bilen, fronten er den mest særpregede delen.

Hvordan fungerer det?

Vi har etter hvert lært oss at det kan være betydelig forskjell på «offisielt» og «reelt» forbruk for ladbare hybrider, men med pen kjøring i vår landeveisløype ender vi på opp mot 50 kilometer, i temperaturer rundt null grader. Det er godkjent. Har du mye småkjøring og lader ofte, bør du kunne gjøre unna det aller meste av kjøringen på strøm.

Som tresylindrede motorer flest er det litt «gressklipper-faktor» over lyden når vi drar på. Girkassen er ikke riktig så lynhurtig som på beste konkurrentene, men den henger greit med. Kraftoverskuddet er ikke uventet solid og innbyr til morsom kjøring.

Det gjør forresten også resten av bilen. Jaguar har mye racing-DNA i historien sin, og har helt tydelig hentet frem det under utviklingen av E-Pace. Det er ikke mange crossovere som byr på samme kjøreglede-faktor som denne, med fint vektet styring og god balanse i hele bilen. Gjett om den er på hjemmebane på svingete småveier!

Så langt altså mye positivt om bilen, men så kommer vi til det som effektivt vil sette en stopper for mye av salget i Norge: Nemlig prisen. Her kan det virke som Jaguar har tatt en sjefsavgjørelse og konkludert med noe sånt som «Vi er Jaguar, da må det koste såpass!».

Vi er jo vant til at ladbare hybrider kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, men her er det ikke mye «ladbar-rabatt» å spore.

Denne modellbetegnelsen betyr at E-Pace har blitt ladbar hybrid.

Rimeligste E-Pace (og rimelig er egentlig helt feil ord) starter på 826.850 kroner. Testbilen som heter AWD R-Dynamic SE starter på 885.950. Med litt tilleggsutstyr, ender vi på 903.800 kroner. Da er bilen godt utstyrt, men det er heller ikke vanskelig å finne ting som mangler. Av komfortutstyr har vi for eksempel hverken varme i baksetene eller kjøling/massasje i forsetene. Det er også overraskende begrenset med lademuligheter her.

I denne prisklassen bør vi også kunne forvente litt bedre støydemping. Her er flere av konkurrentene bedre, også rimeligere biler.

I sum kan vi fastslå at Jaguar E-Pace har hevet seg på flere områder. Den ladbare hybrid-drivlinjen fungerer svært bra, plassen er god til bilklassen å være og interiøret har fått et solid løft.

Kjøreegenskapene gjør at det er fristende å tenke at det får være verdt prislappen uansett. Men strengt tatt er vi nok ikke der. Dermed blir det nok ikke noe rush hos Jaguar-forhandlerne etter denne bilen, oppgradering til tross.

Bare drøyt 100 eksemplarer er solgt av E-Pace i Norge så langt, spørsmålet er om det blir mange flere nå...

Bilen for deg hvis?

Du legger VELDIG stor vekt på kjøreegenskaper og vil ha en kompakt SUV. Og du bryr deg ikke om prislappen.

Ikke bilen for deg hvis?

Du tenker at 900.000 kroner for en liten crossover er for drøyt.

Mye er bra med Jaguar E-Pace, men prislappen vil nok sette en effektiv stopper for særlig mye salg i Norge.

JAGUAR E-PACE SE R-DYNAMIC P300e AWD Motor og ytelser: Motor: 1,5-liter bensin + elmotor Effekt: 309 hk / 309 Nm 0-100 km/t: 6,5 sek. Toppfart: 216 km/t Forbruk bensin (WLTP): 0,20 l/mil Forbruk strøm (WLTP): 17,3 kWt/100 km Batteri/rekkevidde: Batteripakke: 15 kWt Rekkevidde: 55 km. Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 439 x 198 x 164 cm Bagasjerom: 494 / 1.311 liter Vekt: 2.140kg Tilhengervekt: 1.800 kg Pris: Fra: 855.900 kroner Testbil: 903.800 kroner

