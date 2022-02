Det er ikke alle som ser frem til gjenåpningen

Siden pandemien begynte for to år siden, har vi levd med restriksjoner og tiltak. Flere har opplevd ensomhet og flere sliter med sin mentale helse.

Men nå ser vi en litt mer lys utvikling i samfunnet.

Noe som bidrar til at samfunnet gradvis kan gjenåpnes. Men de som ser mest lyst på fremtiden, er de unge.

En gruppe som har hatt det utrolig tungt over lenger tid. Nå som regjeringen letter på tiltak, så mener jeg at de også må fokusere på de som ikke finner sin plass i samfunnet.

Og de som sliter med å få dagene til å gå rundt.

Da jeg åpnet meg om ensomheten for noen år tilbake og etterlyste en god venn, opplevde jeg at flere åpnet seg om sin egen ensomhet.

Samtidig som jeg ble invitert til et møte i Stortinget med politikere fra helse og omsorgskomiteen.

Der vi snakket om forslaget deres for å bekjempe ensomhet i landet vårt. Snart fire år senere, opplever jeg at politikere ikke klarer å forstå omfanget av ensomheten i samfunnet vårt.

Jeg mener at politikere bør lytte mer til det den enkelte har på hjertet, engasjere seg i mennesket sin historie og samtidig vise engasjement for temaet, også etter møtet mellom politiker og den enkelte.

Det å åpne seg om sin egen hverdag er ikke lett. Det er enormt belastende. Så det at politikere faktisk lytter og følger opp personen de har invitert til et møte, er meget viktig.

Kaffe og bakevarer

Og jeg tenker at om politikere ikke har tid til å høre mer om saken, enn kun over en kaffe og bakevarer, uten å høre et eneste ord nesten fra de i etterkant, ser jeg ingen mening i å invitere folk til et møte.

Om de egentlig ikke har tid til å lytte til det man har på hjertet. Eller følge opp det som har blitt sagt i møtet.

Mange har hatt utfordringer med helsen sin under pandemien. Både fysisk og psykisk.

For at personer med utfordringer i hverdagen skal få det bedre, må det komme konkrete tiltak fra politikere. Et tilbud som er tilgjengelig for alle i landet vårt.

Konkrete tiltak som jeg mener hadde bidratt til at flere får en bedre livskvalitet, er at regjeringen oppretter steder der personer i ulike aldersgrupper kan komme og gå, når de måtte føle på ensomheten eller ha et ønske om å være en del av et felleskap med andre.

Et sted som er åpent på dagtid, slik at de som ikke har en jobb å gå til, kan komme innom for å trene, ha gode samtaler med andre eller bidra med et eller annet de føler for.

Et sted som er åpent fra morgen til kveld. Slik at alle som trenger det, har et sted å være. Det finnes mange gode tiltak og tilbud for de over pensjonsalder og for de som er under 18 år.

Men det finnes svært lite for de som er mellom 18 og 67 år.

Alle er en ressurs

Temaer som ensomhet og psykisk helse berører mange av oss i hverdagen. Og blir ofte nevnt i samfunnet, men som et fåtall følger opp videre.

Som en ung mann i min generasjon, har jeg selv opplevd å slite psykisk under pandemien.

I mitt tilfelle er det ikke pandemien som har all skyld for at jeg har opplevd en dårligere mental helse.

Det som fører til at jeg ikke har god livskvalitet, er hvor lite fellesskapet bryr seg om de som ikke opplever noe fellesskap i sin egen hverdag.

Pandemien gjorde det enda vanskeligere sosialt. Forårsaket av avstand og nedstenging av samfunnet.

Nå som gjenåpningen begynner gradvis, så bør det bli enklere å be om hjelp for de som har en dårlig psykisk helse.

Og regjeringen bør ha mer fokus på at alle skal få delta i samfunnet, å oppleve inkludering og mestring. For alle er en ressurs.

En total gjenåpning av landet vårt, kommer nok ikke til å bidra til at flere opplever en form for inkludering og fellesskap.

Det som gjelder for at langt flere personer i Norge, skal få og ha en god livskvalitet, er at staten finner møteplasser.

Der alle kan bli kjent med hverandre og ha et sted å gå til. Et sted å føle seg sett.

Nyttårstaler

Nå som vi har levd i denne vanskelige tiden i noen år, så er det på tide at regjeringen begynner å tenke annerledes.

Det er mangel på aktivitetstilbud flere steder i landet vårt. Hva med å se nærmere på dette?

Så flere kommer seg ut, er i aktivitet og samtidig opplever mestring utenfor hjemmet. Steder for voksne der man møter likesinnede i lignende situasjoner, eller personer som sliter med ulike problemstillinger i livet.

I tiden som kommer, ønsker jeg at vi som samfunn er mer tilstede for hverandre. Ser vi noen som har det litt tungt, viser vi omsorg og spør de om hvordan de egentlig har det.

Ser vi en ensom person, kan vi invitere de til en vennskapelig prat over en kaffe. Det skal ikke så mye til for at medmennesker, sammen kan skape et bedre samfunn.

Det handler om at vi som et fellesskap kan bidra der vi kan. For alle kan ikke bidra med alt, men alle kan bidra med noe. Et samfunn som dette blir ofte nevnt i folkelige nyttårstaler hvert eneste år.

Men hvor mye lytter befolkningen til budskap som dette?

Mange ser frem til en total gjenåpning av landet. Kunne gå på konsert, reise til nye destinasjoner og gå ut på byen med venner og kollegaer fra jobben.

Men nok en gang må vi huske på at det finnes mennesker i landet vårt, som ikke orker eller kan det av ulike årsaker.

Da gjelder det at vi som nasjon og som et samfunn og fellesskap, viser hensyn til hverandre sine utfordringer i hverdagen.

La oss sammen bidra til at vi i tiden fremover får et varmere og mer inkluderende samfunn.

