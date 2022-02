Derfor er kona fornøyd med Minis Torpet kjendis-opphold

Da Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (56) røk først ut av Farmen kjendis, var han svært skuffet over utfallet. Likevel har han klart å holde på motivasjonen for å returnere til gården fra Torpet kjendis.

Ukene har vært preget av hardt arbeid, lite mat og haugevis av nye inntrykk. Det er ikke til å stikke under stol at å leve i en hverdag anno 1922 kan gjøre noe med en.

Flere deltakere TV 2 har snakket med forteller nemlig at de opplevde en endring hos Mini i løpet av tiden de tilbrakte sammen.

HANEN I FLOKKEN: Da Jahn Ivar «Mini» Jakobsen kom inn på Torpet kjendis, ble han hanen i hønseflokken. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Min store skrekk

Med full viten om at grøt og et ensformig kosthold ventet ham, takket likevel Mini ja til å dra 100 år tilbake i tid. I løpet av oppholdet, både på gården og på Torpet kjendis, opplevde han en kulinarisk reise i en alder av 56.

– Jeg spiste ikke grøt før jeg dro på Farmen, men jeg måtte jo bare få det i meg. Det var en del ting der inne man måtte smake på, forteller han til TV 2.

I det ensformige kostholdet på gården, møtte han også sin nemesis i matveien.

– Jeg har aldri spist eller likt løk. Det har vært min store skrekk i livet. Hvis jeg har bestilt mat, og det har vært løk på, da spiser jeg det ikke.

På Torpet kjendis ble han derimot nødt til å ta grep. At kjendiskokk Ole Martin Alfsen (52) kom inn, ble en redning for Mini.

– Han lærte meg å like karamellisert løk. Jeg spiste også syltet rødløk. Det likte jeg veldig godt – og sprøstekt løk. Så nå jeg er oppe i tre-fire løk-sorter. Jeg forandret meg nok litt i matveien, sier han, og skyter inn:

– Jeg lærte også å spise karamellpudding for første gang. Jeg har alltid spist karamell, men selve puddingen har jeg stått over.

GOD HJELP: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen fikk god hjelp av Ole Martin Alfsen til å vide ut matvanene sine. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hadde ikke troen

Frem til Mini dro inn på Farmen kjendis, hadde han holdt seg unna mat han ikke likte. At han skulle endre preferanser i matveien hadde han ingen tro på.

– Jeg er glad for at jeg ikke var så pysete, og smakte på det. Vi hadde jo brød der inne, og klarte å lage en del smør. Men pålegg hadde vi ikke, så løk som pålegg på brødskiva var nesten himmelsk, sier han og ler.

ARBEIDSSOM: Fra øyeblikket Jahn Ivar «Mini» Jakobsen kom inn på Torpet kjendis, har han jobbet på. Foto: Alex Iversen/TV 2

Etter innspillingen var ferdig i fjor, har han klart og holdt sinnet åpent i matveien. Hvorfor han har vært noe sær tidligere, er han usikker på.

– Jeg har vært slik på det meste. Jeg påstår jeg er enkel – du og andre sier jeg er sær. Om jeg er på en Burger King, har jeg lært meg å si, både på spansk og engelsk: Uten agurk, løk og tomat. Tomater spiser jeg heller ikke. Det lærte jeg tidlig, for jeg er ofte i Spania, humrer 56-åringen.

Enklere for kona

Familien, og spesielt kona Anita, er veldig glad for at det nå er litt enklere å kokkelere med Rosenborg-legenden.

– Det hjelper også på når vi er på besøk hos folk. For ikke lenge siden smakte jeg blåmuggost på pizza. Før Farmen hadde det fått meg til å steile, men da jeg satt der, tenkte jeg: Ja, det kan jeg jo smake på. Og det var kjempegodt, sier han, men konstaterer én ting:

– Du får meg ikke til å spise rå løk.

Det er ikke bare i matveien flere av deltakerne merket en endring i Mini. Både influenser Martine Lunde (25) og komiker og skribent Shabana Rehman (45) har tidligere fortalt TV 2 at de så en forandring i personen Mini.

NYSGJERRIG: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen var nysgjerrig på de han møtte på Torpet kjendis. Derfor ble det ofte spørreseanser. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Da han var inne på Farmen, så var han en sinnatagg og en dårlig taper. I løpet av denne uka så har jeg sett en mann i transformasjon. En godslig bestefar poppet plutselig ut. Plutselig ble Mini den i gruppa som skapte god stemning, fortalte Rehman, kort tid etter hun måtte forlate Torpet kjendis.

Nysgjerrig nordlending

Det kjenner han seg ikke igjen i.

– At jeg har endret meg, har jeg ingen tro på. De hadde aldri møtt meg før. All medieomtalen som har vært den siste tiden, baserer seg på at jeg har spurt folk – og det har ført til reaksjoner. Det startet med Adam. Da jeg møtte Martine, spurte jeg om det å være influenser. Da Tomine kom inn visste jeg ikke hvem det var, så da spurte jeg. Jeg er nysgjerrig.

IKKE ENIG: At Jahn Ivar «Mini» Jakobsen har endret seg i løpet av Torpet kjendis-oppholdet, er han ikke enig i. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg tror Ole Martin ble litt flau da jeg spurte. Men spørsmål har aldri vært farlig. Om du er sammen med meg over en lengre periode, er jeg bare snill, rolig og liten nordlending, som definitivt ikke vil noen noe vondt. Jeg vil at alle skal ha det bra, forklarer han.

Likevel kan han forstå at fra utsiden kan det virke noe intenst, og at nysgjerrigheten hans kommer bardust på.

LÆRTE Å KJENNE: I starten var det to motpoler i Marna Haugen og Jahn Ivar «Mini» Jakobsen. Så lærte de hverandre å kjenne. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Sånn sett tenker de sikkert at jeg har endret meg. Jeg kan være veldig rett på, og sende «meldinger» og slikt. Da jeg møtte Marna var vi to motpoler i starten. Vi hadde begge meninger, men vi lærte hverandre å kjenne.

– Jeg har ikke endret meg, men deres oppfatning av meg har nok endret seg.

