Aktor i Drevdal-saken: – Vi godtar dommen

Statsadvokat Trude Antonsen bekrefter overfor TV 2 at påtalemyndigheten godtar dommen i Drevdal-saken.

Fredag kom Borgarting lagmansretts dom i saken mot Gaute Drevdal.

Drevdal blir her dømt til ett års fengsel for en voldtekt. Samtidig blir han frikjent for åtte voldtektsanklager.

I behandlingen av saken i Oslo tingrett i 2020, ble Drevdal dømt til 13,5 års fengsel for ni voldtekter, samt et tilfelle av sex med en 15-åring. Denne dommen ble anket på stedet.

– Påtalemyndigheten tar lagmannsrettens dom til etterretning. Anke til Høyesterett kan ikke grunnes på feil ved bevisvurderingen under skyldspørsmålet. Dommen godtas derfor fra vår side, sier hun.

– Når dommen er rettskraftig avgjort vil domfelte bli innkalt til soning av det forholdet han er domfelt for, sier hun.

Drevdal, på sin side, har via sine forsvarere varslet at han anker både straffeutmålingen og erstatningskravet.

Drevdal er dømt til å betale fem av kvinnene 690.000 kroner i erstatning.