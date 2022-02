Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny

Jeg lurer på om bilens verdi synker etter en kosmetisk feil som har blitt utbedret?

Eksempel: Jeg har en Honda CR-V som ble utsatt for en skade på høyre fordør og forskjerm. Skaden ble dekket i sin helhet av motparts forsikring. Bilen min er seks år gammel. Den ble utbedret hos et profesjonell verksted.

Etter utbedringen ser bilen helt OK ut. Men man kan også se at bilen er ny akkert på de nevnte delene. Jeg synes at bilen utseendemessig ser annerledes ut nå. Hvor mye, i antall prosent, er det naturlig å anta at bilen har falt i pris? Jeg vet også at man er pliktig til å informere neste eier om denne skale-utbedringen.

La oss si at bilen her en verdi på for eksempel 100.000 kroner FØR utbedring. Hvor mye tror du prisen er ETTER utbedringen av skaden?

På forhånd takk.

Benny svarer:

Heisann! Aldri noe trivelig med bilskader – uansett hvem sin skyld det er eller hvem som betaler for det.

Slik jeg oppfatter det er ikke dette noen stor skade, men mer av kosmetisk art med riper og kanskje noen mindre bulker som ble rettet?

Når slik skjer, og det kan jo skje både den beste og nest beste innimellom, er det viktig å få fikset opp i det. I motsatt fall vil skadetaksten for utbedringen ofte bli trukket fra på prisen ved innbytte eller salg Karosseriskader har blitt veldig dyrt å utbedre. Prisene har skutt i været de siste årene.

Lakkering av dør og forskjerm, muligens med noe oppretting i tillegg, blir fort 25.000-30.000 kroner, vil jeg tro. Kanskje mer – avhengig av hvor omfattende det er.

Det er derfor ingen tvil om at slikt bør fikses. På litt eldre biler kan det fort bli en ørliten fargenyanse. Rett og slett fordi den nye lakken er blankere enn den gamle. Dette vi i stor grad gå seg til over noe tid og ikke synes så godt. Forutsatt at det er gjort en normalt god jobb på lakkverkstedet og at bilen ikke var altfor matt i lakken i utgangspunktet. (I så fall bør den gamle lakken poleres opp).

Andre ting betyr mer

Er det derimot stor fargeforskjell på nye og gammel lakk, må du reklamere. Det skal det nemlig ikke være, selv om det på noen farger kan være vanskelig å treffe 100 prosent. Min erfaring er at man har blitt mye flinkere på dette de siste årene.

Jeg lakkerte selv bakfanger og bakskjermen på bilen min for et par år siden og ble overrasket over hvor fint det ble. Det var ikke mulig å se, selv om jeg visste om det.

Jeg vil tro at på en sels år gammel bil, eller bil til 100.000 kroner som du spør om. vil dette ha lite eller ikke noe å si på verdien. Vi snakker om bare noen få tusenlapper, i verste fall.

Ja, man bør alltid opplyse om tidligere skader når man selger en bruktbil. Om man i tillegg kan dokumentere med bilder nå det er snakk om kun mindre kosmetiske utbedringer, er jo det bra. Da ser man at bilen ikke har vært innblandet i noen større ulykke, men at det er småtterier, tross alt.

Summa summarum tenker jeg at det er andre ting som påvirker prisen mer enn en ripete dør og skjerm som har blitt omlakkert. Slikt som generelt vedlikehold og teknisk tilstand, servicehistorikk, eierhistorikk, utstyr, motortype og fargekombinasjon er ting jeg personlig ville tillagt mer vekt enn et par omlakkerte flater.

Håper dette var oppklarende Lykke til videre med Hondaen.

Torleif så ingen annen utvei enn å vrake bilen sin

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Legendarisk bil blir ny – men har fire (!) års ventetid

Video: Her tester vi Norges mest solgte elbil, Nissan Leaf, som bruktbil