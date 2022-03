DNB får kjøpe Sbanken

Konkurranseklagenemnda har konkludert med at det ikke var grunnlag for å nekte DNBs kjøp av Sbanken.

«Konkurranseklagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages av Konkurransetilsynet», heter det i meldingen som Sbanken har sendt ut.

Avgjørelsen gir Norges største bank fullt gjennomslag.

I pressemeldingen fra Konkurranseklagenemnda slås det fast at de, i motsetning til juristene i Konkurransetilsynet, er kommet til at det «ikke er sannsynliggjort at sammenslåingen mellom disse aktørene vil kunne medføre betydelig konkurranseskade i det relevante marked.»

Totalt nederlag for Konkurransetilsynet

Nemnda har blant annet lagt vekt på at det finnes andre aktører som er nære konkurrenter til både DNB og Sbanken, og som er egnet til å erstatte hele eller store deler av konkurransepresset som i dag utøves av Sbanken.

Dermed går Konkurransetilsynet på et fullstendig nederlag. Nå blir det heller ikke aktuelt med de avhjelpende tiltakene DNB selv foreslo da saken ble behandlet hos tilsynet. Mer om det lenger nede.

– Vil være den samme banken

Daglig leder i Sbanken, Øyvind Thomassen, forteller til TV 2 at han er overrasket over avgjørelsen, og at banken fokuserte på sine egne planer etter at Konkurransetilsynet vedtok å forby oppkjøpet.

Han er likevel innstilt på å finne en løsning sammen med DNB.

– Det som er aller viktigst for meg å si til kundene våre er at Sbanken vil være den samme banken i morgen som i dag.

Han ser tilbake på en prosess det har vært krevende å forholde seg til, men at det nå blir godt å kunne sette punktum.



Sterke reaksjoner i april

Uavhengige Sbanken var Norges første, heldigitale bank da den ble etablert i år 2000. Reaksjonene lot ikke vente på seg da det i april 2021 ble klart at giganten DNB var i ferd med å sluke sin mye mindre konkurrent.

– Dette er ikke en god dag for Sbankens kunder. Mange av dem forlot DNB fordi de var lei av dårlige priser og høyere gebyrer, sa sviløkonom Hallgeir Kvadsheim den gangen.

I juni varslet Konkurransetilsynet at det kunne bli aktuelt å stanse oppkjøpet.

Langvarig krangel

Det ble startskuddet på en omfattende prosess der DNB og tilsynet kranglet om saken uten å bli enige.

DAVÆRENDE KONKURRANSEDIREKTØR SA NEI: – Verken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller DNBs forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering, sa Lars Sørgard. Foto: Marit Hommedal

Stridens kjerne er ikke boliglån, men den delen av Sbanken som selger aksjefond. Konkurransetilsynet mente konkurransen i dette markedet ville bli alvorlig svekket hvis DNB fikk kjøpe hele Sbanken.

DnB tilbød seg å selge ut deler av denne fondsvirksomheten til et tredje selskap.

– Ikke godt nok, konkluderte Konkurransetilsynet i sitt endelige vedtak fra 16. november i fjor.

SENSURERT: Konkurransetilsynets over 100 sider lange vedtak er tungt sladdet

Hvem det tredje selskapet er gikk ikke frem av det over 100 sider lange, sterkt sensurerte vedtaket. Men forslaget ble avvist av flere grunner.

Kundene som blir "solgt" til et nytt selskap vil måtte splitte opp sitt kundeforhold hos Sbanken.

Konkurransen blir ikke nødvendigvis bedre av at et eksisterende selskap plutselig får mange nye kunder uten at selskapet må lokke med lave priser.

Anket før jul

Alt dette var DnB sterkt uenige i.

– Vi opplevde at tilsynet låste seg veldig tidlig i sitt syn på fondssalg uten å ta hensyn til opplysninger og innspill de fikk fra DNB og Sbanken underveis i prosessen, sa DNBs kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin den gangen.

Dermed ble saken i desember 2021 anket til Konkurranseklagenemnda, som kunngjorde sin avgjørelse etter børsslutt onsdag kveld.

Og konklusjonen er full seier for DNB. Ikke bare får de kjøpe Sbanken. De får kjøpe hele banken, uten å kvitte seg med noe av fondsvirksomheten.