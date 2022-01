Eksamen bør avlyses for både grunnskolen og videregående

Det går fram av en risikoanalyse som direktoratet la fram mandag.

Unntaket er for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i Norge. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette har derfor vært en krevende vurdering å gjøre, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Avlyst i 2020 og 2021



Både i 2020 og i fjor ble alle skriftlige og muntlige eksamener på disse trinnene avlyst på grunn av koronapandemien. Nå anbefaler altså Utdanningsdirektoratet altså at det skal skje for tredje gang.

Det er Kunnskapsdepartementet som skal ta den endelige avgjørelsen.

Flere har krevd at eksamen avlyses, blant dem Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

VURDERER: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Foto: Beate Oma Dahle

– Vi har nå mottatt rapporten fra Utdanningsdirektoratet, og må sette oss grundig inn i denne. Jeg vil også ha egne møter med fylkeskommunene og organisasjonene i skolesektoren for å få deres innspill. Regjeringen vil fatte en beslutning så raskt som mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en uttalelse til TV 2.

– Må sette oss godt inn den



Brenna sier hun er svært opptatt av å ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig.

– Den 9. desember ba jeg Utdanningsdirektoratet om å gjøre en vurdering av eksamensgjennomføringen våren 2022. Udir ble i tillegg bedt om å vurdere om regelverket for standpunktvurdering og eksamen må justeres i lys av korona-pandemien. Vurderingen skulle ta hensyn til ulike smittescenarioer og til at elevene har hatt stor variasjon i undervisningen og tilstedeværelse. Det er viktig for meg å få et så godt beslutningsgrunnlag som mulig.

Brenna sier at Kunnskapsdepartementet nå må sette seg grundig inn i saken.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen for norske elever, og vi må derfor sette oss godt inn i rapporten fra Utdanningsdirektoratet og høre med sektoren før vi tar en avgjørelse. En eventuell avlysning av eksamen fører med seg en rekke dilemmaer. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette er derfor vanskelige og viktige avveininger.