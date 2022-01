Krever full gjenåpning – slik svarer Nakstad

Tirsdag kveld klokken 19.00 skal regjeringen og helsemyndighetene legge frem det de har omtalt som «betydelige lettelser» i koronatiltakene.

Regjeringen med helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre i spissen holder imidlertid kortene tett til brystet om hvilke lettelser som kommer.

Full gjenåpning

Arbeidslivsorganisasjonen Virke har derimot krystallklare krav før tirsdagens pressekonferanse.

– Vi forventer full gjenåpning på samme måte som de har gjort i Danmark. Begrunnelsen for å beholde strenge tiltak var at helsetjenesten kunne bli overbelastet, men den begrunnelsen har myndighetene selv gått bort fra, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke til TV 2.

STILLER KRAV: Administrerende direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen har klare krav før regjeringens pressekonferanse. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Virke er klar på at antallsbegrensningene for kulturlivet og treningssentrene, kravet om én meters avstand, skjenkestoppen klokken 23 og påbud om hjemmekontor er tiltak som bør oppheves.

– Disse tiltakene bør bare beholdes hvis det er absolutt nødvendig. Det er det ikke nå, sier Horneland Kristensen.

Vil ikke svare

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at de har anbefalt endringer i flere av smitteverntiltakene til regjeringen.

– Regjeringen vil ta stilling til når og hvor mange endringer det blir, sier han.

Rostrup Nakstad vil ikke svare konkret på om de har anbefalt regjeringen å gå for en mer gradvis gjenåpning eller om de vil gjøre som Danmark å fjerne stort sett alle tiltak med én gang.

ANBEFALINGER: Helsedirektoratet har anbefalt flere endringer til regjeringen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han sier derimot at det er fordeler ved å gå for en gradvis åpning.

– En gradvis fjerning av mobilitets- og kontaktreduserende tiltak bremser nok smitteveksten noe mer sammenlignet med om man fjerner alt over natten. Det viktigste er imidlertid at folks etterlevelse av gjenstående smitteverntiltak er god, det dreier seg ikke minst om som vaksinering, selvisolasjon ved sykdom og at man tester seg ved symptomer, sier Rostrup Nakstad.

– Norge må følge etter

Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold er klar på at også de forventer en full gjenåpning av landet.

– Resten av Europa letter på tiltakene og avvikler hjemmekontor. Det er flere dager siden FHI anbefalte å lette på tiltakene. Regjeringen ligger bakpå og det koster næringslivet mye, og alle de ansatte som fortsatt er permittert på grunn av tiltakene. Nå må Norge følge resten av Europa, og fjerne alle restriksjoner som gjør at pandemien strekker ut i tid, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv i en pressemelding.

NHO Reiseliv-direktøren viser til at nærmest hele utelivsbransjen fortsatt er stengt, blant annet på grunn av kravet om å holde én meters avstand:

BAKPÅ: Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold mener regjeringen henger bakpå. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi har en klar forventning om at meter-kravet fjernes slik at disse får åpne igjen. Videre er det en rekke bedrifter som fornøyelsesparker, klatreparker og trampolineparker, som er pålagt stengt. Disse må også få åpne. Det er helt ulogisk at barn på tvers av skoler kan gå på fritidsaktiviteter, men ikke kan dra på en trampolinepark, sier Krohn Devold.

– Absolutt ikke på det punktet

Flere representanter fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) har derimot uttrykt skepsis til at flere europeiske land nå går for en full gjenåpning, og at man ikke ser på korona som en samfunnskritisk sykdom.

– Vi har fortsatt en enorm mengde usikkerhet, og et virus som utvikler seg ganske raskt og byr på nye utfordringer. Vi er absolutt ikke på det punktet hvor vi er i stand til å kalle dette en «endemic», uttalte WHOs beredskapsoffiser for Europa Catherine Smallwood på en pressekonferanse i helgen.

NY HVERDAG: Det er ventet betydelige lettelser i koronatiltakene fra og med i morgen. Det betyr en ny hverdag for mange. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Rostrup Nakstad sier at de må vurdere tiltak ut fra situasjonsbildet i Norge, men understeker at det er viktig å følge med på hva som skjer i verden.

– WHO er nok mest bekymret for presset mot helsevesenet og mutasjonshyppigheten til viruset når de maner til forsiktighet, sier den assisterende helsedirektøren.

– Ikke kritisk høyt

For Norge og Helsedirektoratet sin del er en av bekymringene ved gjenåpningen at sykefraværet skal bli for høyt.

– Vi er mest opptatt av at sykefraværet holder seg på et nivå som gjør det mulig å drive gode helsetjenester, skoler og annen viktig virksomhet. Foreløpig er ikke sykefraværet kritisk høyt, men det kan selvsagt endre seg hvis smittebølgen vokser raskere enn forventet, sier Rostrup Nakstad.