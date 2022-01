Festkultur og mangel på lederskap i Downing Street, slår rapport fast.

– Svikt i ledelsen ved statsministerens kontor og en oppførsel det er vanskelig å rettferdiggjøre. Det er konklusjonen i den foreløpige rapporten om «partygate»-skandalen i Downing Street. I dag må Boris Johnson svare for seg.

I dag ble den foreløpige rapporten om festskandalene ved Downing Street offentliggjort. Rapporten slår fast at flere av sammenkomstene er «vanskelige å rettferdiggjøre» og peker på en svikt i ledelsen ved Statsministerens kontor.

FESTKULTUR: Den foreløpige rapporten om Partygate ble i dag offentliggjort. Foto: Jonathan Brady

– Enkelte av sammenkomstene representerer en alvorlig svikt i hva som var forventet av regjeringen og av det britiske folket på tiden festene fant sted.

Johnson anklages nå for sviktende dømmekraft og lederskap.

Statsminister Boris Johnson vil redegjøre om innholdet i rapporten for Underhuset kl. 16.30 norsk tid, og ble i 16-draget avbildet på vei ut av 10 Downing Street med retning parlamentet.

Gransker fester

Rapporten er utarbeidet av embetskvinnen Sue Gray og gransker angivelige fester og sammenkomster i Downing Street i 2020 og 2021 da strenge koronaregler la store begrensninger på sosiale sammenkomster i England.

SUE GRAY: Embetskvinnen Sue Gray fikk oppdraget med å granske de påståtte festene i Downing Street. Foto: GOV.UK

Det var ventet at rapporten ville bli offentliggjort forrige uke, men da London-politiet kunngjorde at de ville etterforske flere av de påståtte festene, ble offentliggjøringen utsatt.

Politiet har også bedt Sue Gray inkludere minimalt med informasjon rundt de aktuelle hendelsene som er under politietterforskning.

RAPPORT: Slik ser rapporten som ble offentliggjort mandag ut. Foto: Cabinet Office

Gray skriver at politietterforskningen betyr at hun er «ekstremt begrenset» i hva hun kan si om begivenhetene som granskes av Metropolitan police, og at dette ikke er den fullstendige rapporten.

Totalt har hun gransket 16 sammenkomster, hvorav tolv av disse etterforskes av politiet.

I rapporten skriver Gray at det virker som de som jobber i Downing Street ikke tenkte på hvordan pandemien påvirket folk rundt om i landet.

– Liten omtanke ble gitt til det som skjedde rundt om i landet når man vurderte om disse sammenkomstene var passende, hvilke risiko de representerte for folkehelsen og hvordan dette ville ta seg ut for offentligheten.

Videre skriver hun at flere av sammenkomstene ikke burde ha vært tillatt, og at andre sammenkomster ikke burde fått lov til å utvikle seg på den måten de gjorde.

Mange sammenkomster

I starten handlet granskningsrapporten om to påståtte fester i førjulstiden desember 2020, men har siden blitt utvidet ettersom det har kommet opplysninger om flere fester og sammenkomster.

De mest omtalte festene skjedde i mai 2020 og april 2021.

20. mai 2020 ble det sendt ut invitasjoner til om lag 100 ansatte om en sammenkomst i hagen i Downing Street, der folk ble bedt om å «bring your own booze». Denne har statsminister Johnson innrømmet å ha vært tilstede på, men hevder han trodde det var et jobb-arrangement.

To andre fester som har rystet britene fant sted kvelden før prins Philips begravelse.