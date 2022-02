Da NAF i forrige uke vintertestet hele 31 nye elbiler, fant de blant annet ut at disse hadde én ting til felles: Ingen av dem klarte det offisielle rekkeviddetallet.

Det er målt etter den såkalte WLTP-metoden og viser seg igjen å ikke være representativt under norske vinterforhold. Men samtidig er det betydelig forskjell i avvik her, fra de beste til de dårligste.

Bilen som gjør det best i testen er en nykommer i det norske markedet, nemlig BYD Tang. Den kinesiske SUV-en har et avvik mellom reelt og offisielt forbruk på 11 prosent blank. Med det er den hårfint foran Tesla Model Y Long Range Dual Motor som har et avvik på 11,05 prosent.

44 kilometer forskjell

Den offisielle rekkevidden på BYD Tang er oppgitt til 400 kilometer. I NAFs test gikk den 356 kilometer før batteripakken var helt tom for strøm. Tesla Model Y var altså svært nært. Denne Model Y-utgaven skal offisielt gå 507 kilometer, den endte på 451.

Vi finner også to andre modeller på 11-tallet her. De to er Kia EV6 4WD med et avvik på 11,57 prosent (fra 484 til 423 kilometer) – og Porsche Taycan 4 Cross Turismo med 11,84 prosent. Her er offisiell rekkevidde oppgitt til 456 kilometer, mens bilen takket for seg etter 402 kilometer.

Cupra Born er nummer fem på lista, med avvik på 14,18 prosent. 395 kilometer er det offisielle tallet her. Cupras søstermodell til VW ID.3 stoppet etter 339 kilometer.

Har mistet forspranget

NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste mener generelt at bilene burde gjort det bedre i årets test. Det var ikke veldig kaldt i været (mellom null og minus ti grader), kjøreforholdene kan heller ikke sies å ha vært spesielt krevende.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF registrerer at årets test inneholder større avvik enn tidligere. Foto: NAF

– Ser dere noen «mønstre» i hvordan de ulike modellene gjør det her?

– Det som skiller seg ut i år er kanskje nettopp at det ikke er noe mønstre. I år var avviket på faktisk rekkevidde og WLTP-rekkevidden mellom 11 og 31 prosent. Det er større avvik enn vi har målt i tidligere tester. Vi ser at forspranget Kia og Hyundai hadde i form av effektive biler på vinteren er borte. De har utmerket seg med i tidligere tester med Kia e-Soul, e-Niro og Hyundai Kona. Nå ser vi at neste generasjon elbiler fra de koreanske merkene ikke holder like godt på rekkevidden om vinteren eller har like lavt forbruk, sier Ryste.

Hun legger til:

– Hvis vi ser kun på forbruk, er Tesla fortsatt i en helt egen liga. Ingen andre produsenter ser ut til å få til det samme som Tesla i form av energieffektive biler.

Her var det slutt for Peugeot e-2008: Den gikk kortest av bilene i testen. Foto: NAF.

Skoda med størst avvik. Eller?

I motsatt ende av denne skalaen finner vi bilene med størst avvik fra de offisielle tallene. Modellen som gjør det dårligst her er Skoda Enyaq iV80 med 31,83 prosent. Offisielt skal Skoda-SUVen gå 509 kilometer, men NAFs testere kom ikke lenger enn 347 kilometer.

Her hører det med til saken at Enyaq med firehjulstrekk faktisk gikk lenger enn iV80 med bakhjulsdrift. NAF har i etterkant gått ut og sagt at de skal kjøre de to Skodaene gjennom testløypa en gang til, for å dobbeltsjekke resultatet.

Størst og minst avvik i test: Minst avvik: BYD Tang - 11,0 prosent

Tesla Model Y LR - 11,05 prosent

Kia EV6 4WD - 11,57 prosent

Porsche Taycan 4 Cross Turismo - 11,84 prosent

Cupra Born - 14,18 prosent Størst avvik: Skoda Enyaq iV80 - 31,83 prosent

Peugeot e-2008 - 28,75 prosent

Polestar 2 LR Dual - 28,57 prosent

VW ID. 4 GTX - 25,68 prosent

Audi e-tron Q4 50 q - 23,97 prosent

Nest største avvik finner vi på Peugeot e-2008. Dette var også bilen som gikk kortest av alle i testen, her var det stopp etter 228 kilometer. WLTP-tallet til e-2008 er på 320 kilometer, dermed ble det avvik på 28,75 prosent.

VW og Audi

Polestar 2 Long Range med Dual Motor er hårfint bak dette, med 28,57 prosent,. Offisielt skal denne klare 476 kilometer, men i denne testen var det stopp etter 340 kilometer.

Deretter følger to biler som har mye til felles, nemlig VW ID:4 GTX og Audi e-tron Q4 50 quattro. GTX er firehjulstrekk-utgaven av ID.4. Den stoppet etter 353 kilometer, noe som er betydelig kortere enn det offisielle tallet på 475 kilometer. Avviket er på 25,68 prosent.

23,97 prosent ble så fasiten for i e-tron Q4 50 quattro. Audien har offisiell rekkevidde på 459 kilometer, her var det slutt etter 349 kilometer.

NAF dro ut på test med 31 biler i forrige uke. Ingen av dem klarte det offisielle rekkeviddetallet. Foto: NAF.

– Må bli en del av testene

NAF har lenge tatt til orde for at produsentene må gå ut med offisielle rekkeviddetall for vinterkjøring – og ikke bare forholde seg til WLTP-tallene som er målt i sommerlige temperaturer.

Akkurat det har ikke blitt mindre aktuelt etter resultatene i denne testen:

– Det må bli en del av standardtestene av alle nye elektriske modeller. Det tror vi bransjen også er interessert i. Her ønsker vi dialog med bransjen, både nasjonalt og internasjonalt, om hvordan dette kan måles. En mulighet er at dette innføres i WLTP-testmetoden. Det er den mest etablerte målemetoden, og det vil også være det letteste for forbrukerne å forholde seg til, sier Camilla Ryste i NAF.

