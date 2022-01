Den siktede tobarnsfaren er tidligere dømt for vold

Mandag blir den drapsforsøksiktede mannen, også han i 20-årene, fremstilt for varetektsfengsling.

Han nekter straffskyld, men hans forsvarer Kjell Dahl ønsker ikke å si noe om hva han har sa i det 4-5 timer lange politiavhøret søndag.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 10.44 lørdag da en forbipasserende fikk øye på en hardt skadd mann som satt utenfor en oppgang i Vogts gate helt nord på Grünerløkka.

PÅGREP PERSON: Den pågrepne mannen i 20-årene satt lenge i en politibil før han ble fraktet vekk fra stedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da politiet kom til stedet kort tid senere, blødde mannen kraftig fra magen. Han ble derfor fraktet til sykehus.

Søndag opplyste politiet til TV 2 at det ikke lenger er fare for mannens liv.

Banket opp bussjåfør

Mannen som mandag blir begjært varetektsfengslet, ble første gang domfelt i 2018. Da banket han opp en bussjåfør, som måtte fraktes til legevakt. Bussjåføren var sykmeldt i lang tid som følge av hendelsen.

For to år siden, i februar 2020, ble han dømt for å ha ranet flere personer midt på natten. Deretter gikk det bare noen måneder før han i november ble dømt for vold, trusler og narkotikalovbrudd.

Ifølge dommen sparket han en annen mann i hodet inne på en kiosk i Oslo sentrum. «Videoovervåkning fra stedet viser at tiltalte sparket fem ganger mot hodet og én gang mot overkroppen til fornærmede mens han lå nede», heter det i dommen.

UTSTYRT: Væpnet politi, flere av dem med hjelmer, var på åstedet i timene etter knivstikkingen lørdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han ble dømt til ett år og to måneder i fengsel.

Fengslingsmøte kl. 14

Politiet har opplyst at siktede og fornærmede har en relasjon. Ifølge kriminalvaktleder Roger Hjertø var det også flere personer til stede under hendelsen, som politiet ennå ikke har kontroll på.

– Vi mener å ha kontroll på rett gjerningsperson, men det er fremdeles mulig at det kan bli flere pågripelser, sier Hjertø.

HØYT OPPE: Politiet og brannvesenet tok i bruk en stigebil og lette etter en gjenstand på taket i timene etter knivstikkingen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet har også beslaglagt en kniv som de knytter til hendelsen. De har imidlertid ikke fått verifisert at det er kniven som ble brukt.

Samtidig er en rekke vitner avhørt av politiet. Dermed har politiet fått et tydelig bilde av hendelsesforløpet.

– Åstedet er del av et innendørs fellesareal på stedet, og så har fornærmede tatt seg ut på gata der han ble funnet, sier Hjertø.

Politiadvokat Rita Parnas ønsker ikke å svare på noen spørsmål om saken før fengslingsmøtet klokken 14 mandag.