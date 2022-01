Forsøkte å unndra seg kontroll – krasjet med politibil

Mandag ettermiddag fikk politiet opplysninger om at en mann i 30-årene uten gyldig førerkort kjørte bil i Bø-området i Telemark. Da politiet fant sjåføren og bilen på en stikkvei, oppsto det en kollisjon.

– Vår politibil forsøkte å avskjære bilen så den ikke skulle kjøre ut derfra, men da gir han gass og det blir en kollisjon hvor bilen treffer politibilen litt på bakparten, forteller operasjonsleder Tore Grindem til TV 2.

Han sier videre ar det var glatt på stedet, og at bilen hadde sommerdekk.

– Kollisjonen hadde nok vært unngått hvis det ikke var glatt.

Grindem forteller at det ikke skal dreie seg om personskader, men at mannen i 30-årene er kjørt til legevakten for en sjekk for sikkerhets skyld.

Mannen blir nå anmeldt for kjøring uten førerkort og for å unndra seg kontroll.

Det var kun mannen i personbilen, mens det skal ha vært tre personer i politibilen.