Bekreftet: Svensk landslagsstjerne til Vipers

Fredag erfarte TV 2 at Vipers var i dialog med flere stjernespillere, blant annet Jamina Roberts.

Da ønsket verken Roberts sin nåværende klubb, Sävehof, eller Vipers å kommentere saken.

Nå bekrefter Vipers at de har signert med svensken.

Hun blir derfor gjenforent med tidligere lagvenninne på landslaget Isabelle Gulldén. Både Gulldén og målvakt Evelina Eriksson har vært avgjørende for valget.

– Det kjennes som et bra alternativ. Jeg har et barn som kommer til å være med. Det er en bra løsning og det er en bra sportslig løsning. Vipers er et veldig bra lag som jeg gleder meg til å spille med, forteller Roberts på en livestream på Instagram.

– Den norske ligaen er hakket vassere enn den svenske, og så gleder jeg meg til å spille for et mer slagkraftig lag i Champions League, sier bakspilleren som i årets Champions League ligger på tredjeplass på toppscorerlista.

Roberts har de to siste sesongene spilt i den svenske klubben IK Sävehof, hvor hun også spilte i perioden 2009-2014 og 2016-2017. 31-åringen har også tidligere spilt for danske TTH Holstebro og ungarske Erdi VSE.

Vipers, som leder REMA 1000-ligaen, mister blant annet Nora Mørk til sommeren. Den norske landslagsstjernen skal til danske Esbjerg. Målvakt Andrea Austmo Pedersen skal også til Danmark etter inneværende sesong og har signert for Herning-Ikast.