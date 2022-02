Her kan det komme et par meter snø

Denne vinteren er svært ufordelaktig for alle som elsker snø, og det hjelper lite å dra til fjells østpå i jakten på pudder. Det er rett og slett svært lite snø østafjells, også oppe i høyden.

Hydrolog i NVE, Heidi Bache Stranden (40), sier det lov å håpe og understreker at det er tidlig vinter enda.

– Vi har hatt snøfattige vintre før. Det kan hende snøen kommer senere i år, sier hun med håp i stemmen.

Aldri vært mer snøfattig

Fra hjemmekontoret i Bærum ser hun isholken utenfor og drømmer om hvite flak. Hun beskriver en uvanlig vinter der selv Hemsedal må lage kunstsnø, for værgudene byr ikke på ekte vare.

Hydrologen sier østlendingene har det verst, for på Vestlandet er det mulig å finne litt snø høyt til fjells. Likefullt er det tre år siden det var så lite snø som det er nå på målestasjonen øst på Hardangervidda.

På Sjusjøen har det aldri vært målt mindre snø (der startet NVE å måle i 1978).

Målestasjonen på Filefjell har ikke hatt så lite snø på 12 år. Ikke siden 2010 har vinterdestinasjonen vært så snøfattig. På SeNorge.no kan du sjekke snødybden der du er.

Selv håper Stranden på fnugg i fremtiden.

– Jeg velger å tro at vinteren ikke er over. Hvis den er det, så vil jeg ikke vite det!

Ikke bekymret

HÅPEFULL: Camilla Sylling Clausen er generalsekretær i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner. Hun har stor tro på at vinteren fremdeles blir fin, selv om det er lite snø akkurat nå.

Heller ikke Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, tror at vinteren allerede er over, selv om utsikten ut vinduet på kontoret i Oslo er både grønn og grå.

– Vinteren kommer nok som julekvelden på kjerringa om en uke eller to. Det er lenge igjen av sesongen, så det er ikke noe vits i å sette bort skiene enda.

Hun understreker at selv om de gjerne skulle hatt mer natursnø, er det fine forhold i bakkene på skianleggene.

– Det er mange år siden vi ble vant med å være avhengige av snøproduksjon.

Ønsker velkommen

På grunn av den store snømangelen i fjellene, er det mange skianlegg som nå er helt avhengige av snøproduksjon.

Andreas Smith-Erichsen er destinasjonssjef i Skistar Hemsedal, og han har lagt godt merke til at det er mindre natursnø enn vanlig. Likevel er han mer enn klar til å ønske skientusiaster velkommen hele sesongen.

– Det er mange ting jeg bekymrer meg for i livet, men skisesongen er ikke en av de. Ja, det er en krevende snøvinter så langt, men vi har en effektiv snøproduksjon som gjør at vi kan tilby bra skikjøring og holde åpent. I tillegg er det meldt litt snø i morgen, så dette ordner seg nok helt fint, sier Smith-Erichsen.

SKIGLEDE: Destinasjonssjef ved Trysil Skianlegg, Grundrun Sanaker Lohne, sier de klarer å holde de fleste løypene åpne takket være kunstsnø. Foto: SkiStar/Ola Matsson

Ved skianlegget i Trysil jubler destinasjonssjef Gudrun Sanaker Lohne over de centimetrene med snø som har kommet det siste døgnet, og håper det skal gjøre at de kan åpne enda flere løyper i dagene som kommer. Også hun priser seg lykkelig over muligheten de har for å lage snø.

– Vi har snøproduksjon i over 50 prosent av skianlegget. Per i dag er 28 av 32 heiser åpne. Med litt mer snø nå, så håper vi å åpne resten også.

Manko på snø i øst

Roar Inge Hansen, meteorolog i StormGeo, har dårlig nytt for østlendinger som håper på bedre skiføre fremover.

– Det er unormalt lite snø i fjellene i øst, og det ser ikke ut til å endre seg med det første. Det er fordi det kommer vind fra vestlig kant, og da vil mesteparten av nedbøren komme på Vestlandet.

Men i vest kan det fort bli for mye av det gode, påpeker meteorologen.

– De neste dagene blir det generelt kaldere i hele Sør-Norge. All nedbør i fjellet de neste dagene kommer som snø, og det ligger ikke an til å smelte vekk. Da blir problemet heller at det blir for mye snø på Vestlandet, med stor snøskredfare.

Han regner med at det kan komme minst et par meter snø de neste ti dagene. Selv om forholdene kan bli krevende, har han gode nyheter til håpefulle skientusiaster i vest.

SKIKJØRING: Det er bra med snø i løypene på Trysil, selv om det er unormalt lite natursnø i fjellene på Østlandet. Foto: Ola Matsson /SkiStar

– Når vinden stilner og været roer seg, kan det bli skikkelig bra snøføre på Vestlandet.

Utfordringene i kø

– Det er mange lag med utfordringer akkurat nå. Det har ikke bare vært pandemi, men nå er det lite snø og høye strømpriser også, sier Clausen.

Når skianleggene er avhengig av snøproduksjon for å holde åpent, er det mange som kjenner det svir i lomma når strømregningen kommer.

– Med strømregninger som er 3-4 ganger større enn vanlig, så er det nok mange som synes det er vondt å trykke på startknappen på snøkanonene.

Hun krysser fingrene for at værgudene vil levere de neste månedene.

– Vi får håpe at snøen kommer og drysser litt magi over vinteren. Det synes jeg vi alle fortjener.