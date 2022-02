Fredrik bytta ut dressko med tøflar under pandemien: – Saknar det sosiale

Fredrik Landaas har bytt ut dresskoa med varme, komfortable tøflar.

Som veldig mange andre, har han blitt godt vane med heimekontor dei siste to åra.

– For min del har det vore positivt. Dagane er blitt meir effektive. Det er lettare å levere junior i barnehagen og eg får meir tid med familien.

GLAD HUND: Hunden Wilma er glad for at matfar har mykje heimekontor. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Saknar den uformelle praten

Fredrik jobbar som rådgjevar i Tryg. Dette er ein jobb som fint kan utførast frå kjøkkenbordet heime, og han er glad for at han har høve til å jobbe heimanfrå.

Men to år er lenge, og no ser han fram til å kome tilbake til kontoret.

– Eg ser veldig fram til å møte gode kollegaer igjen. Ein mistar jo litt av det daglege, slik som vittige replikkar, blikk frå ein kollega og prat med kaffemaskina. Det blir ikkje det same når ein berre møtast digitalt.

SVERGER TIL FRIELE: Det er dårleg med prat rundt kaffimaskina heime på kjøkkenet, men kaffien smakar i det minste betre enn på kontoret. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Lettar på tiltak

I kveld kl 19.00 vil regjeringa og helsestyresmaktene legge fram fleire lettingar i koronatiltaka som har vart sidan før jul.

Det er mellom anna venta at det vil kome nye råd om heimekontor. Mange arbeidsgjevarar førebur seg no på å ønskje sine tilsette tilbake til arbeidsstaden.

Likevel kan det hende Fredrik må vente ei lita stund til enno.

Må framleis ta omsyn til smitte

– Me er førebudd på å ta i mot dei tilsette på kontoret igjen, men me kjem ikkje til å sleppe samtlege inn på kontoret allereie denne veka. Mest sannsynleg vil dette skje gradvis, seier Espen Opedal, Noregssjef i Tryg.

Pandemien er ikkje over sjølv om det blir lettingar i tiltaka. Det er høge smittetal, og Opedal påpeikar at faren for smitteutbrot er reell.

– Korona er framleis ein sjukdom me må ta på alvor. Me ønskjer ikkje smitteutbrot som kan slå ut enkeltavdelingar.

Dei ventar spent på regjeringa si pressekonferanse, og vil legge opp gjenopninga av kontora etter det som blir lagt fram der.

Fleksible ordningar

– Dei fleste gjev uttrykk for at dei set pris på fleksibiliteten dei får ved å ha heimekontor. Samstundes gjev nokre uttrykk for at dei lengtar tilbake til fellesskapen på kontoret, og at det blir einsamt å sitte heime, seier Opedal.

Noregssjefen i Tryg seier dei vil legge til rette for at dei som ønskjer, skal få jobbe heimanfrå nokre dagar i vekar. Denne ordninga er basert på erfaringane dei tilsette har gjort seg under pandemien.

– Me har innført ei ordning der tilsette kan vere 1-2 dagar i veka på heimekontor, etter avtale.

Fredrik er ikkje i tvil- det kjem han til å utnytte.

– Det kjem eg til å nytte meg av. Det er supert å kunne velje nokre dagar i veka der eg arbeider heimanfrå. Det kan jo gjere livene våre enklare enkelte dagar.

DIGITAL KAFFEPAUSE: Det er blitt vanleg med kaffipausar på Teams når det er mykje heimekontor. Her slår Frode av ein prat med kameraten Frode Husa. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ser fram til å finne fram dresskoa

Fredrik flyttar barnestolen ut av vegen, går forbi leikane på golvet og hentar seg ein kopp kaffi på kjøkkenet.

– Kaffien smakar kanskje betre heime, men eg saknar jo praten med kollegaer rundt kaffimaskina.

Sjølv om tøflane er varme og komfortable, gledar han seg til å finne fram dresskoa igjen.

– Det er noko med det å ta på seg litt fine klede, pynte seg litt og føle seg vel. Det trur eg er viktig.