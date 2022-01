Saftige kanelboller og skolebrød

Denne deigen gir ca. 36 stykker. Du kan kjøpe ferdiglaget vaniljekrem, men det smaker ekstra godt med hjemmelaget - enklere enn du tror.

Dette trenger du:

1 liter helmelk

200 g melis eller sukker

2 egg

Ca. 1,6 kg hvetemel

1 ts kardemomme

1 pk fersk gjær

150 g saltet meierismør (kan byttes ut med veganvennlig smør)

1 ts salt

100 g saltet meierismør

75-100 g sukker

5-6 ts kanel

1 egg og litt melk til pensling før steking

Vaniljekrem:

3 dl melk

2 dl kremfløte

4 eggeplommer

100 g sukker

½ vaniljestang

30 g maizena

Topping:

2 eggehvitter

Ca. 3 dl melis (kanskje litt mer om du vil ha masse melis til å feste seg på bollene)

3-4 dl kokosmasse

2 dl hakkede pistasj eller andre nøtter

Litt flaksalt

Ca. 150 g fryste bringebær

Slik gjør du:

Vaniljekrem: Hell melk og fløte i en kjele. Del vaniljestangen i 2 og ha frøene og stangen i kjelen med melken. Bland sammen eggeplommer, sukker og maizena i en egen bolle. Pisk sammen. Kok opp melk og fløte. Hell så den varme melkeblandingen over eggene og bland godt sammen. Ha det så tilbake i kjelen og sett tilbake på varmen. Varm/kok til det tykner og ha rett over på en tallerken eller lignende. Dekk med plast og sett til avkjøling.

Bolledeig: Alle ingrediensene til bolledeigen has i en bolle til eltemaskin i rekkefølgen i oppskriften. Temperer melken først slik at den ikke er kjøleskapskald. IKKE varm den til 37 grader, den skal holde rundt 15-20 grader maks. Elt deigen i ca. 17-18 minutter før den settes til heving. Etter heving deler du deigen i to om du vil ha litt variasjon på skolebrødene.

Ha litt mel på benken og kjevle halve deigen ut til en tykkelse på ca. 1,5 cm. Smør så på smør før du drysser over sukker og kanel. Brett deigen over halvveis og kjevle ut igjen. Kutt nå deigen i «remser» på 1,5-2 cm og snurr de sammen. Du kan eventuelt rulle deigen på «gamlemåten» til vanlige kanelsnurrer om du foretrekker det. Etterhev og fyll eventuelt et senter i bollen med vaniljekrem og 2-3 fryste bringebær. Pensle med sammenpisket egg og melk før de hviles noen minutter på benken og stekes på 200 grader i 10-12 minutter (det kan være lurt å snu brettet underveis i stekingen om ovnen steker litt ujevnt).

Den andre halve deigen deles i emner på ca. 100 gram og trilles runde. Heves så før de trykkes sammen og du gjør plass til vaniljekrem i midten av deigen. Pass på at kremen blir trykket godt ned i deigen. Hev så i ca. 10 minutter før du pensler med egg og steker på 200 grader i 10-12 minutter.

Når bollene er avkjølt har du på masse melis og dypper bollene i enten bare kokosmasse eller en blanding av kokosmasse, litt flaksalt og hakket pistasj.

Visste du at du kan fryse inn ferdige deigemner? Altså. Etter du har bakt ut bollene kan du fryse deigen som den er. Om du skal steke de senere kan du tine emnene i kjøleskapet, heve de som vanlig og steke som anvist over. Det er ganske smart, for selv om man fryser bollene samme dag man lager de, blir de liksom aldri nystekte igjen.