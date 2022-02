Professor om full gjenåpning: – Det er litt av et eksperiment

Landet i Europa som er først ute med å vinke farvel til koronarestriksjonene er Danmark, og dette tross en stigende smittetrend.

Landet har rundt 29.000 smittede i døgnet. For første gang er også over tusen koronasmittede pasienter innlagt på sykehus, men kun 23 av dem ligger på intensivavdelingen.



Fra og med tirsdag åpner de opp. Gleden er imidlertid ikke like stor for alle. Gjenåpningen skaper også utrygghet blant deler av befolkningen, skriver danske TV 2.

GJENÅPNING: Mandag er siste dag med koronatiltak for danskene. Likevel føler flere seg utrygge. Foto: Ritzau Scanpix

Skaper utrygghet

I en ny meningsmåling svarer 28 prosent i Danmark at de ikke føler seg trygge nå som koronarestriksjonene oppheves.

– Det er ikke bare eldre og sårbare som føler seg utrygge, sier professor i infeksjonssykdommer, Eskild Petersen, til danske TV 2.

Petersen er tilknyttet Aarhus universitet og leder Hope-prosjektet, som undersøker folks atferd under pandemien i flere forskjellige land.

– En stor del av gruppen er folk som opplever at de er utsatt for smitte hele tiden. Når de beveger seg ute i samfunnet, er de nærkontakter i tide og utide, sier professoren.

Utryggheten får særlig konsekvenser for risikogruppene.

– Det vi kan se i våre data er at eldre og utsatte håndterer denne utryggheten ved å isolere seg, sier Petersen.

KORONAFRITT: Fra tirsdag går hverdagen tilbake til normalen for danskene. Her fra København. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

– Det er litt av et eksperiment

Professoren mener at danske myndigheter burde ha åpnet gradvis, da sløyfing av for mange restriksjoner samtidig vil føre til økt smitte.

– Vi skulle ventet i 10 til 14 dager etter endringer i karantenereglene med å droppe munnbindet og åpne nattelivet, mener Petersen.

– Men nå er beslutningen tatt. Jeg vil kalle det et stort eksperiment å se hva som komme til å skje de neste dagene. Den neste uken blir helt kritisk for hvordan det kommer til å utvikle seg, sier han til danske TV 2.

Vil ikke svare

Tirsdag kveld klokken 19 skal den norske regjeringen presentere det de har omtalt som «betydelige lettelser» i koronatiltakene.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa til TV 2 mandag kveld at Helsedirektoratet ikke har anbefalt full gjenåpning.



– Vi har ikke anbefalt full gjenåpning i den forstand at vi ikke skal ha noen smitteverntiltak igjen i Norge, slik som nå danskene gjør som eneste land i Europa, sa han.

TILTAK: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad vil ikke gjøre som Danmark og oppheve alle tiltakene tirsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I stedet har Helsedirektoratet anbefalt en gradvis gjenåpning.

– Vi tror det er lurt å bruke noe mer tid på gjenåpningen, fordi vi fortsatt er i en stigende smittetrend og fordi vi kan få et så ekstremt høyt sykefravær at vi risikerer å ikke kunne holde skoler åpne og drive helsetjenestene, sa Nakstad.

Til syvende og sist er det regjeringen som beslutter hvilke tiltak som skal oppheves og hvilke som eventuelt videreføres.

Ikke rart at folk er redde

Psykolog Benjamin Silseth forteller at det er en stor omstilling vi nå skal gjennom, etter å levd med strenge tiltak for å unngå smitte i nesten to år.

– Vi må gi oss selv tid og vise forståelse for at det ikke bare er å stupe tilbake til hverdagen slik den var før korona. Vi har prøvd å unngå smitte i snart to år, og så kan det plutselig virke som at vi skal ta imot den med åpne armer, sier han til TV 2.

STOR OMSTILLING: Psykolog Benjamin Silseth tror at gjenåpningen vil komme brått på mange. Foto: Frode Sunde / TV 2

Med gjenåpningen av samfunnet vil også den sosiale kontakten øke betraktelig.

– Mange vil nok synes det er ubehagelig med mye sosial kontakt. Jeg råder derfor alle til å være ærlige med seg selv og folk rundt seg, om man kjenner på en frykt i forbindelse med at det nå blir lettelser. Ta ett steg av gangen.

Silseth understreker også at vi må ha tillit til fagfolkene og systemene rundt oss som vurderer at det nå er trygt å åpne samfunnet.