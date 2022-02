Bekreftet: Aubameyang klar for Barcelona – utkjøpsklausulen er på én milliard kroner

Noe av det siste Aubameyang gjorde som Arsenal-spiller var å delta i TV 2s quiz - se hans deltakelse i videovinduet øverst!

Pierre-Emerick Aubameyang forlater Premier League og blir Barcelona-spiller. Gabon-spissen var ett av de heteste navnene på mandagens Deadline Day, men en avtale ble aldri bekreftet fra offisielt hold.

Onsdag morgen kom omsider bekreftelsen på at Aubameyang er klar for en overgang til Barcelona, noe flere medier kunne melde sent Deadline Day.

Aubameyang ble løst fra kontrakten med Arsenal tirsdag, og stod dermed fritt til å signere for Barcelona gratis.

– Barcelona og Pierre-Emerick Aubameyang har blitt enige om at spilleren slutter seg til kubben etter at kontrakten med Arsenal ble terminert, skriver FC Barcelona på sine hjemmesider.

Klubben opplyser videre om at 32-åringen har skrevet under på en kontrakt som strekker seg frem til 30. juni 2025, samtidig som de har en opsjon om å løse ham fra kontrakten 30. juni 2023 dersom klubben ønsker det.

Barcelona skriver samtidig at Aubameyang har fått en utkjøpsklausul på 100 millioner euro, eller omlag én milliard norske kroner.

Fratatt kapteinsbindet

Aubameyang ble fratatt kapteinsbindet i Arsenal og ble satt til å trene etter sigende på egenhånd etter å ha brutt klubbens disiplinære regler før jul.

– Vi forventer at alle våre spillere, spesielt kapteinen, følger reglene og standardene vi alle har satt sammen og blitt enige om, uttalte klubben etter stjernens disiplinærbrudd.

Siden det har angriperen blitt koblet vekk fra Emirates. Nå er det klart at spissens neste stoppested Barcelona.

På sosiale medier tok Aubameyang onsdag farvel med Arsenal og klubbens fans.

– Jeg har alltid vært 100 prosent fokusert og forpliktet til å gjøre alt jeg kan for denne klubben. Derfor smerter det meg å forlate klubben uten å si skikkelig farvel. Men det er fotballen, meldte angriperen, før han slo fast:

– Jeg er trist for at jeg ikke fikk sjansen til å hjelpe mine lagkamerater de siste ukene. Jeg har imidlertid ikke noe annet enn respekt for klubben, og ønsker alle mine gutter på laget mange suksessrike år fremover, skrev han.

Arsenal kvitter seg dermed med en stor lønningspost. 32-åringen skal ha hatt en ukelønn på nesten fire millioner norske kroner.

– Han har jo en ganske bra kontrakt, for å si det mildt, for han fikk jo en ny lukrativ kontrakt med Arsenal. Så det blir sånn sett kostbart for Barcelona. Men han havnet i unåde hos deler av fansen i Arsenal, og ikke minst hos klubben, så at Aubameyang forsvinner var ingen overraskelse, sa TV 2-ekspert Endre Olav Osnes under TV 2s Deadline Day-sending.

Aubameyang har notert seg for 92 mål på 163 kamper etter ankomsten til Arsenal fra Borussia Dortmund i 2018.