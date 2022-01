– En kvinne i 80-årene ble nektet på bussen fordi hun vil betale med kontanter

Jeg kjenner et brennende engasjement for denne saken, når jeg ser eldre i 70-90-års alderen som ikke får betalt for seg på grunn av at de ikke har smarttelefon eller kort.

Når disse eldre menneskene som har vært med å bygge landet vårt - og vi som samfunn snur ryggen til de om ikke de digitaliserer seg - jo, da synes jeg det har gått for langt.

Kim René Hamre Foto: Privat

Vi har folk som Jan (87), som reiste et stykke med buss og er dårlig til bens og fikk beskjed av banken om å snu.

Han avtalte ny tid og det endte med tre bomturer. Alt dette kun fordi han skulle ta ut litt kontanter til sine oldebarn.

Styrk forbrukeres rett til kontant oppgjør. Ikke svekk den.

Jeg krever svar og klarhet om kontanter, noe som ble lovet av daværende justisminister Jøran Kallmyr for snart tre år siden.

Jeg forventer at forbrukernes rett til å skulle kunne foreta kontantoppgjør skal styrkes og ikke svekkes. Spesielt i en digitaliseringstid der personvernet er under voldsomt press.

Finansavtaleloven § 38 slår fast forbrukeres rett til alltid å kunne foreta kontant oppgjør, men den er uendret siden 90-tallet.



Det er heller ikke knyttet noen sanksjoner eller straff til om en skulle bryte denne loven.

Blir nektet å foreta kontantoppgjør

Jeg opplever at flere av mine medlemmer i «Ja til kontanter» blir nektet å foreta kontantoppgjør i mange ulike forretninger.



Noen eksempler er Elkjøp og Cutters. Til og med på sykehus og legekontorer synes dette å ha blitt vanlig.

Ettersom digital betaling skjer via tredjepart, kan man kanskje spørre hvordan kontantnekt på slike steder sikrer taushetsplikten.



Dette er til tross for at sykehus og legekontor er pålagt å skulle kunne ta imot kontantbetaling fra forbrukere.

Bent Høie som var helseminister sa følgende i 2017: «Norske kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge. Fastlegepraksiser må derfor akseptere å motta betaling i norske kontanter.»

Kollektivtrafikk, der en ikke har mulighet for å betale med kontanter på grunn av kontantnekt, er en gjenganger etter hva medlemmene våre i Ja til kontanter skriver, til tross for at dette er en ulovlig praksis.

Hva bør gjøres politisk?

Først av alt så må det knyttes sanksjoner og en straff for å bryte loven.



Noen må tildeles ansvaret for å følge den opp og straffe de som bryter loven og straffe de som bryter loven på lik linje med alle andre lovbrudd, ellers så er det jo ingen vits å ha en lov.

Siden det er justis- og beredskapsdepartementet som har ansvaret for loven, så er det de som må få dette gjort, så snart som mulig.

Forbrukeres rettigheter til å foreta kontant oppgjør må styrkes og ikke svekkes, samtidig som loven må bli enda tydeligere.

Finansdepartementet må bidra til å sørge for at det blir lettere og billigere å få tak i kontanter for både privatpersoner og næringsdrivende.

Jeg oppfordrer først og fremst Emilie Enger Mehl, som er statsråd for justis- og beredskapsdepartementet, til å ta tak i dette problemet.



Finansministeren må sikre at bankene ikke gjør det vanskeligere, men lettere for folk og næringsdrivende å håndtere kontanter.

Overveldende flertall

I en artikkel fra Dagsavisen, så skrives det at det er om lag 600.000 mennesker i Norge som er ikke-digitaliserte.

Med dette så menes det folk som har altfor lave digitale evner og de som faktisk ikke har hverken smarttelefon, nettbrett o.l.

Er dette virkelig da et overveldende flertall av nordmenn som er digitale?

Og det er synd for det betyr at mange av de ikke får muligheten til å ytre seg i sosiale medier om dette.

Et argument mot bruken av kontanter som en ofte hører er at det tilrettelegger for ulovlig aktivitet ved å være anonymt og vanskelig å spore.

Følger en denne logikken skulle en kunne anta at kriminalitet som hvitvasking og handel på svartemarkedet hadde en nedgang i takt med den drastiske nedgangen i bruk av kontanter en har sett de siste tiårene.



Det er for øvrig få indikasjoner på at dette er tilfellet.

Dette underbygges av dokumenter publisert av NHO service, hvor det skrives at «Det finnes lite grunnlag for å påstå at fjerning av kontanter vil fjerne noen former for kriminalitet. Ran og tyveri har ikke blitt redusert til tross for at kontanter i mindre grad er tilgjengelig. Kontanter er en anonym betalingsform, den betalingsformen som best ivaretar personvernet».

Bare ca. tre prosent av Norges pengemengde er kontanter, hvor foregår egentlig økonomisk kriminalitet i størst grad?

Det er all grunn til også å minne om at kun omlag 3% av den totale pengemengden er kontanter. Resten er digitalt.



Hvor stor er da svart kontantøkonomi i forhold til svart digitaløkonomi?

Reelle straffereaksjoner

For man tror vel ikke at eksempelvis skjulte offshorekonti og slikt er basert på kontanter? Hva med hacking på nett, tyveri av bankkort osv.?

Poenget med å fremheve kontanter som et kriminelt hovedproblem blir, med dette som bakgrunn etter JA til kontanters syn temmelig urimelig og meningsløst.

JA til kontanter krever at regjeringen kommer med et lovverk som faktisk beskytter kontanter og ikke minst setter krav til bankene. At de gjør kontanter vesentlig mer tilgjengelig enn i dag.

Et lovverk som sørger for at banker, offentlige etater, helsesektoren, transportselskaper og annet næringsliv, tvinges til å akseptere kontanter som betalingsmiddel, uten ekstra kostnader eller gebyrer.



Gjør de ikke det utløses reelle straffereaksjoner.

Vi kan ikke ha et sovende lovverk.

Senest i dag var det et av gruppens medlemmer som hadde en mor på over 80 år, som ble nektet bussreise for den gamle damen kunne bare betale med kontanter og dette endte med at hun måtte stå en time lengre ute i kulden til neste buss kom.



Eldre mennesker blir straffet for at offentlige og næringsdrivende virksomheter bryter deres lovfestede rett.

Kontanter er og vil fortsette å være et viktig betalingsmiddel for både privatpersoner og bedrifter.

Det er dermed svært viktig at landets institusjoner og myndigheter tilrettelegger for en effektiv bruk av kontanter.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no