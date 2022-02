Full krangel om Innlandet: – Ikke noe sted du vil være

Diskusjonene om fylkeskommunene fortsetter.

Hele fire fylker er nå i en prosess eller en diskusjon om de skal dele seg opp.

Troms og Finnmark har allerede vedtatt oppdeling. I Vestfold og Telemark skal Fylkestinget avgjøre om det blir oppdeling eller ikke 15 .februar. Viken bestemmer seg 24. februar, og i Innlandet skal de ha folkeavstemning mellom 10. og 17. februar, før fylkestinget tar den endelige avgjørelsen 23. februar.

HJEMME: SP-lederen selv bor i Innlandet. Her maler Trygve Slagsvold Vedum låven sin i hjembygda Ilseng. Foto: Thomas Evensen

Fristen for å søke oppdeling er 1. mars. I løpet av våren vil regjeringen komme med en proposisjon til Stortinget der de fylkene som velger dette vil få lovmessig anledning til å gjennomføre en oppdeling.

– Innlandet, det er ikke et sted noen vil være:

Har snudd

I Senterpartiet (Sp), som har argumentert heftig for oppdeling, har mange ordførere nå snudd og sagt at de vil beholde Innlandet. Senterpartiets ordførere i Løten og Lesja går inn for dette, det samme gjør de Sp-styrte kommunene Sel, Stor-Elvdal, Nord-Aurdal, Gausdal, Gjøvik og Alvdal.

Også gruppeleder for Senterpartiet i Ringsaker kommune, Odd Amund Lundberg, vil beholde Innlandet.

– Ja, jeg var tilhenger av å dele opp fylket, men nå har jeg skiftet syn. Jeg synes vi skal beholde Innlandet fordi mange ansatte har vært igjennom en omstilling. Vi behøver ro rundt dette nå, sånn at vi kan fokusere på å gjøre det vi skal, sier Lundberg til TV 2.

ENDRET MENING: Gruppeleder for Sp i Ringsaker, Odd-Amund Lundberg, ville dele opp, men vil nå beholde Innlandet. Foto: Thomas Evensen

Men dette reagerer fylkesvaraordfører Aud Hove på. Hun er gruppeleder for Senterpartiet i Innlandet fylkeskommune.

– Det er litt forunderlig at dette kommer nå, det må jeg ha lov til å si, sier Hove til TV 2.

Hun er fra Sjåk i gamle Oppland og føler at avstandene i Innlandet har blitt for store. Hun mener det vil gavne innbyggerne at man går tilbake til de to gamle fylkene Hedmark og Oppland.

REAGERER: Fylkesvaraordfører i Innlandet, Aud Hove (Sp) vil tilbake til de gamle fylkene. Foto: Thomas Evensen

– Hvis vi mener noe med desentralisering, så må vi ta både kostnadene og vi må ta den jobben som kreves for denne desentraliseringen, sier Hove, som ikke liker at mange Sp-ordførere nå har snudd i spørsmålet.

Men både hun og de andre engasjerte politikerne i Innlandet regner med at det blir en veldig spennende folkeavstemning. Alle de politikerne TV 2 har snakket med håper at oppslutningen blir så stor at fylket får et klart råd som de kan følge opp med et vedtak i fylkestinget 23. februar.

Forfatteren Knut Faldbakken har vokst opp på Hamar i gamle Hedmark fylke. Han sier til TV 2 at selve navnet Innlandet signaliserer noe negativt. Han liker det ikke.

– Innlandet er noe innelukket, noe nedslått, noe tilbaketrukket, der du ser deg over skuldra. Innlandet er ikke noe sted du vil være, forteller han.

INNLAND: Innlandet er Norges eneste fylke uten kystlinje. Bilde av Gudbrandsdalslågen ved Fåvang mot Lillehammer. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Depressivt og innadvendt

Faldbakken synes navnet er noe av det verste med hele sammenslåingen. Han mener Innlandet signaliserer noe udefinert og uoversiktlig, og at selve ordet gir assosiasjoner til noe tilbaketrukket, dunkelt og dystert.

– Et «Innland» er nedstemt, innadvendt, ugjestmildt, depressivt, lukket om seg selv, kanskje til og med fiendtlig hvis du våger deg nære, sier Faldbakken om det nye fylket.

LIKER IKKE NAVNET: Forfatter Knut Faldbakken (80) mener fylket har fått et depressivt navn. Foto: Thomas Evensen

I motsetning til det historiske navnet «Oplandene». Dette er et navn som gir en helt annen klang, mener forfatteren, som har bodd mesteparten av sitt liv i Hamar-området.

– Oplandene er åpne landskap. Høy himmel og bevissthet om egne ressurser, Hvor er det blitt av? Når skal vi fra Oplandene springe ut i full blomst igjen? Hvor lenge skal vi måtte forbli «innlendinger», stå rett innenfor døra og skrape med foten med lua i hånda og minne om at vi eksisterer vi også, spør Knut Faldbakken, som mener ord og navn er viktige og sier noe om oss.