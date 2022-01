Niklas Baarli er programleder for «Gullfisken»

Var det en reklamefilm du så i 2021 som rørte deg litt ekstra, eller du lo godt av? Kanskje det var en låt du ikke fikk ut av hodet? Da er det mulig den er nominert til «Gullfisken 2021».

«Gullfisken», som kårer fjorårets beste reklamefilm, går av stabelen lørdag 5. februar på TV 2. Prisen vil bli utdelt av TV 2s ansvarlige redaktør Olav Sandnes, og årets programleder er «Farmen kjendis»-aktuelle Niklas Baarli.

Baarli skal heller ikke stå alene på scenen under årets prisutdeling. Det blir musikk og show fra de store norske artistene Vinni, Emma Steinbakken, Anna of The North og Kjartan Lauritzen.

Og de nominerte er…

En jury har hver måned gjennom fjoråret kåret månedens beste reklamefilm, og det er blant disse tolv «sølvfiskene» seerne skal stemme frem den som stikker av med den gjeve tittelen «Gullfisken 2021».

Les mer om hvordan du kan stemme på din favoritt nederst i saken.

Her kan du se de nominerte reklamefilmene:

1. Januar: TRY for Equinor – «Morgendagens helter»

2. Februar: Kitchen for Statskraft – «Fremtidenes stemme»

3. Mars: Kitchen for Bufdir – «Det usynlige barnet»

4. April: TRY for Skatteetaten – «Money back on the skætt» (feat. OnklP)

5. Mai: POL for Fjord Line – «Raskeste veien til Danmark»

6. Juni: TRY for Norsk Tipping – «A place up north»

7. Juli: NORD DDB Oslo for McDonalds – «Generasjonsgapet "Brenne CD"»

8. August: Kitchen for Av-og-til – «Av-og-til Barnekampanje»

9. September: TRY for Forsvaret – «Det var en gang et land»

10. Oktober: TRY for DnB – «Hun investerer, de nye investorene»

11. November: Alexander Reklamebyrå for Kiwi – «Babyboom»

12. Desember: POL for Posten – «When Harry met Santa»

For å stemme på din favoritt, sender du SMS til nummer 26700 med kodeord «1-12». (Pris pr. stemme: 5 kroner).

«Gullfisken» ser du lørdag 5. februar kl. 22:15 på TV 2.