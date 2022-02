Tidligere «Farmen»-deltaker reagerer på forskjellsbehandling: – TV 2 har f*en ikke baller

Intet år uten smugling og tyveri på «Farmen». Før nyttår ble det ramaskrik da Robert Michael Scott (54) smuglet med seg mat og tobakk da han var med i «Farmen». Han fikk ingen betydelige konsekvenser.

I 2022 kom «Farmen kjendis» hvor Sophie Elise Isachsen (27) og Isak Dreyer (28) innrømmer at de to sammen smuglet inn varer for over 30.000 kroner. Flere deltakere var med å nyte tyvgodset. Heller ikke de fikk sanksjoner.

– Det skurrer jo så langt inni margen som det overhodet er mulig å få til, sier Kvalvik til God kveld Norge, og fortsetter:

– I fjor ble det veldig store konsekvenser for det vi gjorde. I år virker det som de f*en ikke har baller til å gjøre det samme.

Turbulent reality-historie

I 2021 ble Kvalvik kastet ut av «Torpet», etter å ha brutt reglene i programmet. Det skjedde etter at kuene på småbruket stakk av, og han bega seg ut på leting. Ifølge Kvalvik ble han oppfordret til å lete etter kyrene, men etter å ha vandret i tre mil og vært borte i rundt 14 timer bestemte TV 2 og produksjonsselskapet Strix seg for å sende Kvalvik hjem.

At han ble kasta ut sjokkerte både resten av deltakerne og TV-seere.

Året før, i 2020, ble Kvalvik kastet ut av «Farmen». Syv av elleve deltakere hadde brutt reglene inne på gården. De hadde deriblant møtt utenforstående, dratt på besøk til nærliggende hytter og drukket seg fulle i skogen. De fikk beskjed om at én av deltakerne måtte dra hjem på grunn av regelbruddene, og Kvalvik tok en for laget. Dette selv om flere deltakere bekrefter han ikke var den som var mest delaktig i regelbruddene.

– Jeg kan ikke gå rundt å være sint for det der hver eneste dag, men det er ganske kjipt å se måten de håndterer det på. Det er forskjellsbehandling. Trynefaktor, sier Kvalvik.

URETTFERDIG: Kvalvik syns TV 2 burde behandle alle likt. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

Avkrefter forskjellsbehandling

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, blir konfrontert med beskyldningene til Kvalvik.

– «Farmen» og «Farmen kjendis» produseres på akkurat samme måte, og vi forskjellsbehandler ikke deltagerne. Utfordringen er at sammenhengen situasjonene oppstår i er forskjellig fra gang til gang, og at vi ofte ikke har hele bildet før langt seinere i produksjonen. Eventuelle sanksjoner må i tillegg være forholdsmessige, svarer Dahl, og fortsetter:

– Det er aldri med lett hjerte vi ber folk forlate produksjonen. Det er en veldig sterk sanksjon vi i det lengste vil unngå.

Uansett verdt det

Selv om Kvalvik syns det er urettferdig at andre deltakere slipper unna med regelbrudd, ønsker han ikke å være bitter.

– Jeg syns vennskapene jeg har fått med årets- og fjorårets deltakere er mer verdt enn opplevelsene på både «Farmen» og «Torpet» til sammen, samt medieoppstyret i etterkant.

Kvalvik beskriver flere av deltakerne som venner for livet.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken forteller Kvalvik om noen av de spektakulære planene han har med «Farmen»-vennene sine.

Vi gjør oppmerksomme på at «Farmen kjendis»-deltaker Sophie Elise Isachsen også er programleder i God kveld Norge.