Snakker ut om Spotify-boikotten

GOD KVELD NORGE (TV 2): Rogan forteller at han er lei seg for at artistene føler de må fjerne musikken sin fra strømmetjenesten, og for at Spotify har havnet i denne situasjonen.

Joe Rogan har sett seg nødt til å svare etter å ha mottatt massiv kritikk, og etter at Neil Young og Joni Mitchelll har trukket musikken sin fra Spotify.

Dette har artistene gjort i protest mot Rogans podkast, «The Joe Rogan Experience», som de mener sprer propaganda mot vaksiner.

Tror mange feiloppfatter det han driver med

I en video på Instagram deler Rogan sine tanker om det som har skjedd.

– Først vil jeg takke alle som har sendt kjærlighet og støtte. Jeg setter virkelig pris på det, og det har vært veldig fint å høre fra dere, sier han i starten av videoen.

Videre forteller Rogan at han ønsket å lage videoen fordi han tror mange feiloppfatter det han driver med.

Det er spesielt episodene med immunlogen Robert Wallace Malone og hjertelegen Peter McCullough som har mottatt massiv kritikk for å bidra til å spre feilinformasjon og vaksineskepsis.

– De har en mening som er annerledes enn det som er vanlig. Jeg ville høre hva meningene deres var, sier Rogan om dette.

Videre reagerer han på at det legene har sagt blir omtalt som feilinformasjon.

– Mye av det vi tenkte på som feilinformasjon for litt siden, er nå akseptert som fakta. Hvis du for åtte måneder siden hadde sagt: «Hvis du blir vaksinert, kan du fortsatt få korona og du kan fortsatt spre korona». Da hadde du blitt fjernet fra sosiale medier, hevder Rogan.

– Jeg er veldig lei meg

– Jeg vet ikke om de har rett. Jeg er ikke en doktor eller en forsker. Jeg er bare en person som setter meg ned og har disse samtalene med dem, sier han videre.

Rogan forteller at han er interessert i å finne ut av hva som er sant og ikke, og ønsker å ha samtaler med mennesker som har ulike meninger.

– Jeg er interessert i å finne ut av hva som er fakta, og hvordan folk kommer til disse konklusjonene, sier han.

Neil Young og Joni Mitchelll har bedt Spotify om å fjerne musikken deres, i protest mot Joe Rogans podkast. Foto: SAMUEL CORUM/Rebecca Cabage

Videre forteller han at han synes det er synd at flere artister føler at de må fjerne musikken sin fra strømmetjenesten på grunn av podkasten hans.

– Jeg er veldig lei meg for at de føler det sånn. Jeg vil ikke det. Jeg er fan av Neil Young, og har alltid vært det, forteller Rogan.

Spotify merker kontroversielt innhold

I helgen fortalte Spotify-gründer Daniel Ek at strømmetjenesten kommer til å merke korna-relatert innhold som kan være kontroversielt.

Rogan forteller at han fremover ønsker å etterstrebe å ha med flere kilder med ulike meninger i samme episode.

– Hvis det er noe jeg kan gjøre bedre, så er det å ha flere eksperter med ulike meninger, rett etter at jeg har hatt de som er kontroversielle. Jeg er helt klart åpen for å gjøre det, forteller han.

– Jeg gjør mitt beste

Rogan innrømmer også at han ikke gjør alt rett hele tiden, og at samtalene i podkasten ikke alltid går helt sånn som han har planlagt.

– Men jeg gjør mitt beste, og det er bare samtaler. Det er også det som er appellerende med programmet, og jeg tror det er det som gjør det interessant, forteller han.

– Jeg vil takke Spotify for at de har vært så støttende, og jeg er veldig lei meg for at dette skjer med dem, forteller han videre.

Diskusjonene rundt Spotify-boikotten har også engasjert i sosiale medier. På Twitter har artist James Blunt hevet seg på diskusjonen.

– Hvis Spotify ikke umiddelbart fjerner Joe Rogan, kommer jeg til å slippe ny musikk på plattformen, skriver han spøkefullt.