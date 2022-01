«Åsted Norge» får ny ekspert – to profiler forsvinner

«Åsted Norge» går nå inn i sin 13. sesong på TV 2. Hver uke følger rundt en halv million seere Jens Christian Nørve og ekspertpanelet.

I årets sesong er advokat Kristin Fagerheim Hammervik ny ekspert sammen med tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst og politioverbetjent Rune Utne Reitan fra Kripos.

ADVOKAT: Kristin Fagerheim Hammervik har praktisert som advokat i omtrent 27 år. Nå blir hun en del av Åsted Norge. Foto: Espen Solli/TV 2

Hammervik synes det er stas å bli spurt om å bli en del av eksperttrioen.

– Det er kjempeartig å bli spurt, litt skummelt og kolossalt motiverende. Både for meg personlig, men også for meg i mitt daglige virke. Jeg har praktisert som advokat i snart 27 år i både Oslo og Bodø. Primært som bistandsadvokat for fornærmede i alvorlige straffesaker, og med saker som gjelder arbeidsrett, sier Hammervik.

– Vil utfylle hverandre

Siden sesong en av «Åsted Norge» i januar 2016 har over 120 personer blitt identifisert etter å ha vært etterlyst i programmet. De aller fleste er tatt etter å ha blitt gjenkjent av seere. I fjor løste redaksjonen også to forsvinningsmysterier.

– Jeg mener jeg har både erfaring og kunnskap som kan komme godt med som ekspert i «Åsted Norge». Panelet består jo for øvrig av svært kompetente mennesker, og jeg tenker at vi vil utfylle hverandre på en god måte, sier hun.

ERFARING OG KUNNSKAP: Kristin Fagerheim Hammervik tror det nye panelet vil utfyllte hverandre godt. Foto: Espen Solli/TV 2

To profiler forsvinner

I 12 sesonger har forsvaradvokat John Christian Elden og tidligere politileder Hanne Kristin Rohde vært en del av ekspertpanelet. Programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen er takknemlig for innsatsen de har gjort i løpet av sesongene.

FORSVINNER: Hanne Kristin Rhode og John Christian Elden forsvinner fra Åsted Norge. Foto: Espen Solli/TV 2

– Vi ser frem til en ny sesong av «Åsted Norge», programmet som gjør Norge tryggere. Vi takker forsvarsadvokat John Christian Elden og tidligere politileder Hanne Kristin Rhode for en formidabel innsats gjennom 12 sesonger. De har vært viktige bidragsytere til at programmet er blitt den suksessen det er blitt, sier Haldorsen.

Åsted Norge sendes på TV 2 og TV 2 Play fra mandag 14. februar klokken 21.40.