NAF har akkurat gjennomført sin store vintertest av elbiler. Ikke mindre enn 31 nye biler stilte i forrige uke til start i Oslo – og ble kjørt helt tomme for strøm.

Det siste er vanligvis ikke enkelt å få til. Men NAF hadde med seg bergingsbiler på testen, som kunne plukke opp bilene etter hvert som de stoppet.

NAF testet biler i en rekke prisklasser og med svært ulik offisiell rekkevidde. Når testresultatene er oppsummert, viser det seg at avviket fra offisielle tall endte på mellom 11 og 21 prosent.

Ikke overrasket

– Testen ble gjennomført en relativt normal vinterdag for store deler av Norge, med temperaturer fra null til minus 10 og tørre veier. Det betyr at årets forhold lå i bilprodusentenes favør. Tross dette innfridde ingen av elbilene WLTP-rekkevidde, forteller Camilla Ryste som er kommunikasjonssjef i NAF.

Camilla Ryste er kommunikasjonssjef i NAF.. Foto: NAF

– Er dere overrasket?

– Det i seg selv overrasker ikke oss, men nettopp fordi det ikke var spesielt kaldt, burde avviket vært mindre. Etter å ha testet totalt 82 biler under vinterforhold kan vi konkludere med at ingen har vært unntatt rekkeviddeavvik på vinterføre, sier Ryste.

Slo bilen som skulle gått lengst

Hvilke biler kom så lengst? Akkurat det er noe mange elbileiere og potensielle kjøpere av elbil er svært opptatt av. Vinneren i årets test kommer ikke helt overraskende fra Tesla.

Bilen som holdt det gående etter at alle andre hadde stoppet, var Tesla Model 3 Long Range Dual Motor. Den klarte 521 kilometer, dermed slo den også bilen som hadde testens høyeste, offisielle rekkeviddetall.

Mercedes EQS 580 4Matic skulle ifølge de offisielle tallene kommet lengst. Den er oppgitt til 645 kilometer, mot 614 for Teslaen. Men ute på norsk vintertest viste det seg at Mercedesen ikke klarte å hamle opp mot sin langt rimeligere konkurrent. 513 kilometer sto det på telleverket da EQS var helt tom for strøm. Dermed et avvik på 20,47 prosent.

Mercecdes EQS er verdens mest aerodynamiske produksjonsbil, med en Cd-verdi på 0,20. Men det i seg selv er ikke nok til å klare det offisielle rekkeviddetallet.

VW på femteplass

Nummer tre ble en nykommer frea BMW. På denne plassen finner vi nemlig iX xDrive 50. Dette er en stor SUV i familiebilklassen og en bil som har fått en svært god mottagelse blant norske kunder. 503 kilometer klarte BMW-en, det offisielle rekkeviddetallet for denne er på 591 kilometer. 14,89 prosent avvik betyr det.

På fjerdeplass finner vi en annen Tesla, nemlig Model Y Long Range Dual Motor. Den klarte 451 kilometer, mot offisielt 507 kilometer. I seg selv et sterkt tall, vi legger også merke til at Model Y har mindre avvik mot WLTP-tallet enn det Model 3 har. Sistnevnte gikk 15,15 prosent kortere, Model Y endte på 11,1 prosent.

Femteplassen i lengst rekkevidde tar så Volkswagen ID.3 PRO S. VWs kompakte elbil har i denne utgaven en offisiell rekkevidde på hele 539 kilometer. Den havnet et godt stykke under dette tallet ute på vinterveiene, men endte til slutt på 435 kilometer. Minus 19,29 prosent ble fasiten her.

VW ID.3 i PRO S-utgave tar femteplassen i NAFs test.

Topp 5 vinterrekkevidde: 1. Tesla Model 3 LR – 521 km. 2. Mercedes EQS 580 – 513 km. 3. BMW iX xDrive 50 – 503 km. 4. Tesla Model Y LR – 451 km. 5. VW ID.3 PRO S – 435 km.

– Må bli en del av testene

NAF har lenge tatt til orde for at produsentene må gå ut med offisielle rekkeviddetall for vinterkjøring – og ikke bare forholde seg til WLTP-tallene som er målt i sommerlige temperaturer.

Akkurat det har ikke blitt mindre aktuelt etter resultatene i denne testen:

– Det må bli en del av standardtestene av alle nye elektriske modeller. Det tror vi bransjen også er interessert i. Her ønsker vi dialog med bransjen, både nasjonalt og internasjonalt, om hvordan dette kan måles. En mulighet er at dette innføres i WLTP-testmetoden. Det er den mest etablerte målemetoden, og det vil også være det letteste for forbrukerne å forholde seg til, sier Camilla Ryste i NAF.

