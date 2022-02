Før en ny bilmodell lanseres på markedet, må den gjennom en rekke ulike tester.

På denne tiden av året er både Norge, Sverige og Finland populære steder for å sjekke hvordan en ny modell oppleves på snødekte veier i vinterkulda. De to siste årene har det vært stillere enn vanlig, på grunn av korona-pandemien. Men nå skjer det ting igjen

Nå er for eksempel Mercedes ute med noen «hemmelige» modeller på test.

Vi har akkurat fått tips fra en ivrig Broom-leser, som oppdaget tre kamuflerte Mercedes-modeller på en bensinstasjon på Minnesund.

– Jeg rakk å ta tre bilder, før de ba meg slutte, kommenterer Steinar Løvstad til Broom.

Toppmodeller fra AMG

Bilene Steinar har klart å fange, er alle toppmodeller fra AMG.

Det blir tydelig når vi ser nærmere på grillen til de ulike modellene, som består av vertikale riller. Store luftinntak er også et godt bevis. Dessuten kan man så vidt skimte at bilen i midten har ventilerte skivebremser, som er standard på AMGs topputgaver.

Bak den digre grillen skjuler det seg blant annet en 4-liters V8-motor.

Bilen til venstre ser ut til å være flaggskipet S-Klasse i AMG-versjon. Trolig er det snakk om kommende AMG S63 e (navnet er ikke bekreftet). Altså en ladbar utgave, med en kraftig 4-liters V8-motor i bunn.

Mercedes har ikke avslørt noen tekniske spesifikasjoner, men det ventes at den nye hybride drivlinjen fra AMG skal levere over 700 hk i nye S-Klasse.

Dagens versjon yter på sin side 612 hk, da fra en «ren» V8-motor uten elektrisk drahjelp.

Vi vet dessuten at AMGs nye V8 hybride drivlinje skal være god for å levere over 800 (!) hk. Etterhvert ventes det at tidligere S65 (med V12-motor), blir erstattet med nettopp denne drivlinjen.

Tidenes kraftigste Mercedes – får 843 hestekrefter

Slik ser nye S500 ut. AMG-utgaven ventes å få rundt 700 hk.

Verdens kraftigste

De to andre bilene er mest trolig snakk om helt nye C-Klasse i AMG-versjon. Heller ikke her har Mercedes bekreftet særlig mye, men vi vet at V8-motoren nå forsvinner og blir erstattet av en 2-liters motor, med elektrisk bidrag.

Dette er dagens C-Klasse i normal utførelse. Snart får den selskap av en hissig AMG-versjon.

I den kommende toppmodellen har AMG-ingeniørene løftet sin egen 2-liters motor til nye høyder. Effektuttaket skal havne på minst 442 hk. Dermed vil dette fortsatt være verdens kraftigste serieproduserte 2-liters turbomotor.

Sammen med inntil 201 hk fra en elmotor, betyr det at kommende C 63 potensielt kan yte opptil 643 hk – samlet.

Hvor mye AMG faktisk kommer til å hente ut av nye C 63 får tiden vise når modellen lanseres senere i år. Men det er ingen tvil om at bilen vil bli raskere enn utgående modell, til tross for at V8-eren blir borte.

Les mer om AMGs nye drivlinjer her

Her kan du bli med på test i nye S-Klasse: