Solberg om fremtiden: – Jeg er veldig fornøyd med der jeg er

Glenn Solberg har tatt Sverige til to finaler og en femteplass på 13 måneder. Den svenske landslagssjefen er overrasket over den raske suksessen.

Tre sekunder gjenstod av EM-finalen mellom Sverige og Spania i Budapest, og svenskene fikk straffe. Niklas Ekberg satte den sikkert og de gule og blå kunne slippe jubelen løs.

Tjue års ventetid var over- Sverige vant EM for første gang siden 2002.

Og dermed ble Glenn Solberg første norske trener til å vinne EM-gull på herresiden.

– Det er uvirkelig at vi har klart det. At vi har vunnet er helt sinnsykt og det er en så stor prestasjon at jeg fatter det ikke helt, sier Glenn Solberg til TV 2 dagen derpå.

Rask suksess

Når TV 2 ringer Solberg mandag formiddag, er landslagstreneren i gang med å pakke. Nå skal han endelig hjem til familien i Norge.

– Det gleder jeg meg utrolig mye til. Jeg har vært borte fra barna mine i en måned med bra isolering. Det skal bli helt magisk å komme hjem til dem.

De svenske håndballgutta feiret med middag og treneren beskriver stemningen som «bra trykk».

– Hadde du tenkt tanken om gull før EM?

– Ja, men jeg må si at jeg synes ting har gått litt fort. VM-sølv, femteplass i OL og EM-gull på 13 måneder var ikke det jeg trodde da jeg starta i jobben. Jeg tenkte det skulle ta tre til fem år å vinne noe og det har hele tiden vært målet. Så det har gått litt fort, forteller Solberg og legger til:

– Det er en helt fantastisk spillergruppe og hele teamet i Sverige. Det vi har klart å få til det siste året er for meg helt uvirkelig.

Norsk fremtid?

Både før, under og etter EM har det vært mye snakk om Christian Berges rolle som landslagssjef.

Berge har vært sterkt koblet til trenerjobben i hardsatsende Kolstad, som henter stjerner som Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Gøran Johannessen og Magnus Gullerud i en satsing som klubben håper skal ende med at Champions League-pokalen blir med hjem til Trondheim.

Christian Berge henviste til kontrakten med varighet til 2025 med Norges Håndballforbund da Viaplay spurte om EM i Slovakia og Ungarn var hans siste mesterskap som norsk landslagssjef.

TV 2s EM-blogger, Stig Nygård, annonserte Glenn Solberg som en av kandidatene til å ta over som norsk landslagssjef.

– Jeg har kontrakt til 2024 og Christian har kontrakt til 2025. Så det sier vel seg selv. Jeg er veldig fornøyd med der jeg er og stolt av å være svensk landslagstrener. Jeg gleder meg til tiden fremover med dem, sier Solberg.