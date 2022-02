Hadde ikke grått på flere år – så fikk han brev fra familien

Farmen kjendis-deltakerne er nå inne i sin fjerde uke på gården, og savnet etter de hjemme begynner å tære på.

Derfor stod jubelen i taket da postmannen kom på besøk i onsdagens episode.

Som vanlig var det flere som tok til tårene, da de fikk høre fra sine nære og kjære. For artist Adam Ezzari (23) ble opplevelsen helt spesiell.

LESTE SAMMEN: Adam Ezzari og Øyunn Krogh leste brevene sammen. Foto: TV 2

Lite tid til savn

Som 21-åring giftet Ezzari seg med sin bedre halvdel. Fra de møttes forstod han raskt at hun var den rette.

Før Ezzari dro 100 år tilbake i tid, fryktet han at savnet etter kona kom til å bli vanskelig. Da han møter TV 2, innrømmer han at savnet ble lettere å håndtere enn først antatt.

– Jeg vet ikke om det høres rart ut, men når man kommer inn på gården er det en milliard ulike ting å forholde seg til. Man får faktisk – og jeg sier man, for jeg har snakket med de andre for å forsikre meg om at dette ikke bare var meg – man får ikke så mye tid til å tenke på de hjemme. I hvert fall med det første, forteller han.

Selv om han hadde nok av ting å sysle med der inne, var kona alltid den siste han tenkte på før han sovnet.

– Det var det lille minuttet jeg lå og tenkte, før jeg sovnet etter en slitsom dag.

At at han hadde lite tid til savn, kom overraskende på han.

– Samtidig var det noe av det vanskeligste til syvende og sist. Man tenkte lite på det, men når man først tenkte på det, var det et skikkelig savn.

Hylgråt

Han leste brevene sammen med influenser Øyunn Krogh (25). For Ezzari løp tårekanalene løpsk.

– Da jeg fikk brev fra kona mi og mamma, da hylgråt jeg omtrent. I tillegg hadde de lagt ved et lite passbilde av meg og mamma, og meg og kona. Da jeg så bildene... fy søren, det var sterke følelser.

STERKT: Å høre fra de hjemme, ble et sterkt øyeblikk for Adam Ezzari. Foto: TV 2

Forrige gang Ezzari tok til tårene var i en begravelse for flere år siden. At han sjeldent tar til tårene, har han diskutert med bestekompisen sin.

– Jeg har ikke grått på flere år, og jeg har snakket med bestekompisen min om det. Vi gråter jo aldri, når skal vi gråte? Jeg har lyst til å kjenne på den gråte-følelsen. Når skal vi få tid til det? Når skal det komme?, sier han, og legger til:

– Det var så deilig å gråte da jeg fikk brevene. Samtidig var det rart. Hva er det som skjer med meg? Hvor kommer disse følelsene fra? Jeg husket ikke hvordan jeg skulle kontrollere slike følelser.

HYLGRÅT: Det er lenge siden Adam Ezzari hadde følt på slike følelser. Foto: TV 2

Han føler seg heldig for at han har hatt lite å ta til tårene av i løpet av de siste årene. Likevel ønsker han ikke å fremstå som «hard».

– Av de jeg kjenner blir jeg nok sett på som en veldig myk person – en som viser mye følelser. Kanskje det ikke har vært noe å gråte av. Men jeg gråt masse da jeg fikk brevene.

Sterk opplevelse

Han er glad for han at kjente så sterkt på opplevelsen inne på gården.

– Det beviste for meg selv hvor mye vi mennesker trenger hverandre, er glad i hverandre, og at vi ikke kan klare oss på egen hånd. Det var så deilig å vite at jeg elsker noen, og at de elsker meg. Det finnes ikke noe sterkere enn det.

Å ha kjærlighet for hverandre, er noe 23-åringen setter høyt.

– Det har jeg lært først de siste årene, hvor sterk kjærlighet kan være. Jeg blir litt rørt av å snakke om det. Jeg rødmer sikkert litt og sånn, men kjærlighet er ja.. Det finnes ikke noe som kjærlighet, sier han åpenhjertig.

