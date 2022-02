Mobbing fikk Jenny (20) til å begynne med kosmetiske operasjoner

– Jeg ble veldig mobbet da jeg var liten. I barnehagen påpekte de at jeg hadde veldig flat nese, og på første skoledag turte jeg ikke å dukke opp fordi jeg tenkte at alle skulle se på nesen min, sier TikTok-fenomenet, Jenny Huse (20), til God morgen Norge.

Flere år med mobbing førte til at Jenny ble usikker på seg selv. Hun følte at hun så «feil ut» og at alle stirret på henne grunnet den «flate» nesen.

– Jeg følte veldig på at min annerledeshet ikke var akseptert her. Det var enkelte fester jeg ikke kom inn på i løpet av videregående fordi jeg var «hun med nesen». Jeg føler veldig mye skam over eget utseende.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Opererte dagen etter 18-årsdagen

Jenny hadde bestilt time hos en klinikk noen dager før hennes 18-årsdag, men ting gikk ikke helt etter planen. Hun måtte blant annet reise helt alene og hennes mor hadde avlyst timen. Klinikken tok da kontakt på nytt, og Jenny fikk booket en ny time.

– Jeg hadde tenkt å dra dagen før jeg ble 18, fordi det var vinterferie og jeg ville ikke få fravær på grunn av fraværsgrensen. Jeg fikset time på nytt etter kanselleringen og da jeg kom hjem, fikk jeg kjeft.

Foreldrene til Jenny var begge i utlandet og kunne derfor ikke stille opp.

– Mamma hadde vært i India og pappa var i USA, så ingen av de hadde tid til å bli med.

Etter neseoperasjonen reiste hun senere igjen til Tyrkia for å ta en rumpeforstørrelsesoperasjon – og fillers i leppene og haken. Hun er fornøyd med resultatene.

REISTE ALENE: Jenny følte seg ensom og alene. da hun reiste til Tyrkia som 18-åring. Foto: God morgen Norge

– Jeg er veldig fornøyd med utseendet mitt, men så tenker jeg sånn estetisk at man alltid kan fikse på ting. Det er det som er farlig med plastiskkirurgi, man glemmer til slutt hvordan man så ut selv, siden man har tatt så mye.

Ville ikke ha operert Jenny

I Norge, som i Tyrkia, er aldergrensen 18 år for å operere. Plastisk kirurg ved Cosmo Clinic, Tormod Westvik, forteller at de derimot opererer med en 20-års aldersgrense. Han hadde ikke latt Jenny operere hos ham.

– En konsultasjon tar i utgangspunktet en time, det er viktig å luke ut hvorfor man skal ta plastisk kirurgi. Det å ikke komme inn på en fest er ikke en god nok grunn for å ville forandre på utseende sitt, påpeker han.

Hvis pasienten ikke har god nok grunnlag til hvorfor de vil gjøre et kosmetisk inngrep, vil ikke Tormod gjennomføre operasjonen. Selv hvis de har pengene klare.

– Jeg prøver ikke å selge en operasjon, jeg prøver å hjelpe en pasient med et problem som jeg har faglig kunnskap nok til å gjøre bedre. Penger er ikke en motivator, fastslår den plastiske kirurgen.

ETISK: Tormod Westvik følger strenge etiske regler som alle leger må følge. Foto: God morgen Norge

Tormod føler ikke at yrket hans er med på å normalisere et uoppnåelig skjønnhetsideal.

– Vi er underlagt veldig stenge etiske regler, både legeforeningens etiske regler og våre egne regler for praktisering av kosmetisk kirurgi. Vi har ikke lov til å drive med aktiv markedsføring, og vi har heller ikke lov til å bruke «før eller etter-bilder». Vi er strengt regulert.