Zuccarello: – Forberedt på tøffere tider

I helgen var Mats Zuccarello tilbake i New York i hans gamle hjemmearena Madison Square Garden.

I nesten et tiår var nordmannen en publikumsfavoritt i den amerikanske storbyen. Selvsagt på grunn av prestasjoner på isen, men også på grunn av sin lekenhet, sin ydmyke holdning og gode arbeidsmoral.

Han kom tilbake til New York i sin kanskje best form noen gang. Der fikk han se kameraten bli hyllet. Supporterne viste også sin kjærlighet for deres norske favoritt.

Zuccarello og hans Minnesota Wild vant kampen. Det var hans første seier der siden han forlot klubben. Han satte også klubbrekord med seks kamper på rad med to eller flere målpoeng.

I Minnesota har han fått et nytt hjem og 34-åringen er for tiden blant de beste spillerne i mektige NHL.

– Det flyter bra. Puckene går inn og laget spiller bra. Når det gjør det, så nyter man det som spiller og lag, sier han til TV 2.

MYE JUBEL: Mats Zuccarello har hatt grunn til å juble mange ganger denne sesongen. Foto: DARRYL DYCK

En lederrolle

Etter kampen mot New York Islanders natt til mandag, hvor Wild vant igjen, men Zuccarello for første gang på lenge gikk poengløs av isen, tok han seg tid til et intervju med TV 2.

Han gir rekkekameratene mye av æren for sin til nå meget gode sesong, men er forberedt på at det kan snu når som helst.

– Jeg har gode lagkamerater. Det har klikket bra hittil med (Kirill) Kaprizov og (Ryan) Hartman, men det er bare å være forberedt på at det kan snu og at det kommer litt tøffere tider og at pucken ikke går inn, sier han.

Etter kampen mot New York Rangers skrøt treneren av sin norske elev.

– Det som dere ikke ser, er lederegenskapene hans. Han tar ordet på de rette stedene, og når han snakker, så lytter de andre. Han sier de rette tingene, og å støtte oppunder det med arbeidsinnsatsen ... Det er en ting å jobbe den ene veien, men det er noe annet å jobbe bakover til egen sone. Han har gjort det i hele år, og han er åpenbart en leder for hockeyklubben vår på alle områder, sa trener Dean Evason på en pressekonferanse.

– Faller en lederrolle deg naturlig?

– Ja, det blir litt naturlig når man er en av de eldre og en av de som har vært lengst i ligaen. Det blir naturlig med en lederrolle, svarer Zuccarello.

For første gang i NHL-karrieren er han vei mot en sesong med over ett målpoeng i snitt per kamp. Etter 34 kamper står han med 40 målpoeng (13 mål og 27 assists).

– Kan tape hver kamp

Nå går laget inn i en periode med et veldig tøft kampprogram.

– Nå skal vi spille 44 kamper på 80 dager eller noe sånt. Kampene kommer tett, og det gjelder å restituere godt og være med helt inn, sier han.

Den gode poengfangsten har gjort at stadig flere ser på Minnesota Wild til en het utfordrer til å kunne hele veien i sluttspillet og vinne Stanley Cup.

– Føler du at dere har nivået inne til å kunne gå hele veien?

– Jeg tenker ikke så mye på det. Først må vi komme oss dit. Det er en bra liga, hvor du kan tape hver kamp uansett hvem du spiller mot. Det gjelder å ha dagen. Covid og skader kan ødelegge. Vi må fokusere på å komme oss til sluttspillet og ta det derfra, svarer Zuccarello.

Et spesielt øyeblikk

Underveis i oppgjøret natt til lørdag oppsto et spesielt øyeblikk, da kameratene Henrik Lundqvist ble intervjuet på den amerikanske sendingen.

Da Zuccarello fikk pucken, sa svensken: "Ikke la den mannen score." Under sekundet senere lå pucken i mål.

– Har du sett det klippet?

– Ja, gutta fikk med seg det. Det har blitt vist. Det var kult og en fin video. Det er litt kult at da han først sier det, så går pucken inn, svarer Zuccarello og smiler.

Se Zuccarello hylle seg selv før kampen mot New York Rangers: