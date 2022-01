Denne skingrende lyden driver en hel by fra forstanden

En uidentifisert pipelyd skaper fortvilelse og konspirasjonsteorier i en liten fransk by. Ingen vet hvor lyden kommer fra.

Piping som minner om lyden fra et prøvebilde på TV eller signalet i en fasttelefon har blitt et stort problem for innbyggere i den nord-franske byen Wizernes, som har om lag 3000 innbyggere.

Siden oktober har den uidentifiserte lyden kommet og gått - dag og natt. Lyden varer mellom 40 sekunder og en halv time hver gang, og beveger seg rundt øst i byen. Ingen vet hvor den kommer fra.

SMÅBY: Wizene er en liten by i Pad-de-Calais nord i Frankrike. Foto: BMF

– Det kommer aldri på fast tidspunkt. Det kommer dag og natt, sier en innbygger til BMFTV.

Journalister har vært i byen og fikk tatt lydopptak av lyden. Hør den øverst i saken.

Mysterium

Lokale myndigheter prøver å identifisere kilden til pipingen, men har så langt ikke lykkes.

Noen innbyggere mistenkte en 5G-antenne som står noen kilometer unna, men det er avvist av byens ordfører. Antennen er ennå ikke tatt i bruk, og er ikke koblet til det elektriske nettet eller de fiberoptiske kablene, skriver Le Figaro.

– Det plager oss. Nå kommer snart våren, og vi kan ikke være på terrassen med denne støyen, sier en innbygger til lokalavisen La Voix de Nord.

Da innbyggere tok problemstillingen opp med en representant fra kommunen, hadde han selv ikke hørt den mye omtalte pipelyden, men like etterpå fikk han selv erfart det.

François Segura jobber i kommunen og har ansvar for sikkerhet og byplanlegging. Han sier til TV-kanalen BFMTV at han har tatt kontakt med alle fabrikkene i regionen.

– UUTHOLDELIG: Aurelie Lurette sier at lyden går dem på nervene. Foto: BFM

De mistenkte en stund en betongfabrikk, men de holder stengt om natten, så det er utelukket at det kommer pipelyd derfra.

Teorier og konspirasjoner

Videre skal de undersøke et vannverk, og sjekke andre fabrikker lenger unna. Teorien er at lyden kan stamme fra en defekt maskin ett eller annet sted.

I sosiale medier forsøker folk å finne forklaring for hva lyden skyldes. Spekulasjonene går fra at det er en kollektiv tinittus, til vind som passerer gjennom en konstruksjon som forårsaker den spesielle hviningen.

Innbyggere i byen har tatt opp lyden med mobiltelefonene sine.

– Det er veldig forstyrrende. Faktisk uutholdelig, for i det pipingen stanser, er det som man fremdeles hører det. Det går oss på nervene, sier Aurelie Lurette, som bor i byen.

To andre byer i nærheten har begynt å oppleve samme fenomen, ifølge BFMTV. I tillegg trekker de fram at fenomenet er sammenfallende med det første rapporterte mulige «havanasyndromet» er meldt inn fra den amerikanske ambassaden i Paris-

Dette bidrar til ytterligere spekulasjoner.

Havannasyndromet er et mystisk fenomen som er innrapportert av internasjonale diplomater siden 2016. Som navnet tilsier ble det først rapportert fra ambassadeansatte i Havanna på Cuba.

Mistanken har vært rettet mot fremmede makter, og en granskingsrapport er like om hjørnet. CIA har nylig uttalt at syndromet i de fleste tilfeller har en medisinsk forklaring, noe som har vakt harme blant de som er rammet.