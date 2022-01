Sarpsborg mot gigantsalg av spisskomet: – Drar seg i én retning

Ibrahima Koné (22) blir trolig solgt fra Sarpsborg 08 for flere titalls millioner på Deadline Day.

Ifølge TV 2s opplysninger er det den franske Ligue 1-klubben Lorient som er i førersetet i kampen om å sikre seg storscoreren fra Mali på siste dag av overgangsvinduet i de største europeiske ligaene.

Flere medier, inkludert Nettavisen og franske L'Équipe, meldte søndag at Sarpsborg hadde akseptert et bud fra Lorient.

Deadline Day: Følg dekningen vår her og se sending fra kl. 11

Flere andre franske klubber jakter også Koné, så hans endelige destinasjon er ikke helt avgjort ennå, men tendensen mandag morgen er at det går mot at Sarpsborg selger ham til Lorient.

Nå er det ikke enighet om overgang med Sarpsborg 08 som avgjør om det blir noe av, men snarere spilleren selv samt de ulike formalitetene som må på plass for å sikre en avtale i løpet av de siste timene av overgangsvinduet.

Det er hevet over enhver tvil at Koné vil koste flere titalls millioner kroner, og det er grunn til å tro at summen kan være helt oppe i rundt 40 millioner kroner.

Det vil være en gigantisk fortjeneste for Sarpsborg 08, som hentet Koné fra FK Haugesund for rundt én million kroner i januar i fjor.

– Vi har flere bud vi er fornøyd med, og det kan hende det drar seg i én retning, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 til TV 2 mandag morgen.

Koné har reist tilbake til Europa etter å ha scoret tre mål for Mali i Afrikamesterskapet, der laget hans røk ut på straffer i åttedelsfinalen mot Ekvatorial-Guinea.

– Det er ting som skal rekkes og så videre, men det drar seg mot et klimaks i løpet av kvelden. Det går nok mot en løsning i løpet av dagen, sier Berntsen.

Han mener samtidig at man ikke kan fastslå noe ennå:

– Det er ganske nærme at det kan skje noe, men det er langt fra avgjort. Det kan hende vi sitter om 15 eller 16 timer og sier at det ikke ble noe av. Ingenting er hugget i stein. Det er mange ting som har røket som har vært mye nærmere.

Konés norske agent Imad El Hammichi har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Saken oppdateres!