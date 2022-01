Miss USA 2019 funnet død i New York

Cheslie Kryst, som vant Miss USA i 2019, ble funnet død i New York søndag morgen lokal tid. Familien bekrefter dødsfallet i en uttalelse.

Cheslie Kryst (30), som vant Miss USA i 2019, ble funnet død søndag.

Det var New York Post som omtalte saken først.

Politiet mener at dødsfallet dreier seg om et selvmord. Kryst ble erklært død på stedet søndag morgen lokal tid. Familien hennes bekrefter dødsfallet i en uttalelse, skriver avisen The Washington Post.

– Det er med stor sorg at vi bekrefter dødsfallet til vår elskede Cheslie. Hun var en som inspirerte andre rundt om i verden med hennes skjønnhet og styrke, sier familien i uttalelsen.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Bare timer før Kryst døde, delte hun et innlegg på Instagram.

– Måtte denne dagen bringe deg hvile og fred, skrev hun i innlegget.

Cheslie Kryst har jobbet som advokat i North Carolina over lengre tid, og vant Miss USA-konkurransen i 2019. Kryst deltok i Miss Universe-konkurransen samme året.