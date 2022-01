Tenåring skapte hodebry for Elon Musk – ble tilbudt 5000 dollar

En 19 år gammel gutt fra Florida har de siste månedene delt informasjon om hvor flyet til Elon Musk befinner seg via en Twitter-konto. Det har skapt hodebry for milliardæren.

Jack Sweeney, en 19 år gammel gutt fra Florida i USA, ble tilbudt 5000 dollar fra Elon Musk. Det takket han pent nei til.

19-åringen har nemlig opprettet en bruker på Twitter hvor han jevnlig publiserer oppdateringer om hvor Musk sitt privat-fly befinner seg, når og hvor flyet tar av, samt varigheten av hver flytur. Denne ønsker Musk å få fjernet umiddelbart.

Kontoen går under navnet Elon Musk's Jet, og har hele 191.000 følgere.

Sweeney, som for øyeblikket er førsteårsstudent på et amerikansk college, har over lengre tid programmert dataprogram som kan spore reisene til høyprofilerte personer. Tenåringen har tidligere skapt liknende hodebry for Bill Gates og Jeff Bezos.

Took off from Hawthorne, Elon got PIA blocking program but already found the aircraft. pic.twitter.com/nOxNUxy5y5 — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 26, 2022

Ifølge mediehuset CNN, har Musk bedt tenåringen om å legge ned kontoen siden 30. november 2021.

– Kan du stoppe med dette? Det er en sikkerhetsrisiko , stod det i den første meldingen til Sweeney fra Musk.

Musk, som er sjef i både Tesla og SpaceX, tilbød til slutt 19-åringen 5000 dollar, i håp om at han skulle slutte. Da svarte Sweeney at han ville ha 50.000 dollar, slik at han kunne bruke pengene på studier eller en Tesla Model 3.

– 5000 dollar er ikke nok i forhold til hvor mye jeg får ut av dette. Det erstatter ingenting, som for eksempel nytelsesfaktoren, sier Sweeney.

Tenåringen har derimot valgt å gi Musk tekniske råd, og har tipset milliardæren om et blokkeringsprogram som han kunne bruke for å motvirke flysporing.

– Det ser ut til at han tok det rådet, og at han bruker et blokkeringsprogram, sier Sweeney til CNN.

19-åringen mener derimot at han fremdeles klarer å spore flyet til Elon Musk, men at prosessen har blitt mer komplisert.

Den siste meldingsutvekslingen mellom Musk og Sweeney var onsdag 19. januar. Da uttalte Tesla-sjefen at han syntes det var unødvendig å skulle måtte betale for å få Twitter-kontoen fjernet.

Sweeney forteller at han har vært fan av SpaceX siden den første Falcon Heavy-oppskytningen i 2018. Faren til 19-åringen jobber for et flyselskap, noe som har vekket luftfarts-interessen til Sweeney ytterligere.