Gutt (13) døde av overdose knyttet til fentanyl – et økende problem i USA

I midten av januar ble en 13 år gammel gutt funnet død i Hartford i USA etter at han ble eksponert for det syntetiske opioidet fentanyl.

Senere ble det funnet omtrent 100 poser med det livsfarlige stoffet på hans eget soverom, skriver mediehuset CNN.

Det ble også funnet 40 poser med fentanyl på tenåringens skole, ifølge politiet. Posene som ble funnet på guttens soverom, samt de som ble oppdaget på skolen, var pakket og stemplet på samme måte, ifølge en pressemelding fra politiet i Hartford.

Eksponert for stoffet på skolen

Tenåringsgutten døde 15. januar – to dager etter at han ble funnet bevisstløs ved akademiet for sport og medisinsk vitenskap i Hartford, USA. Ifølge mediehuset, ble gutten eksponert for stoffet på skolen.

Gutten gikk i syvende klasse ved akademiet.

Også to andre elever som gikk på samme trinn kom i kontakt med det livsfarlige stoffet. Alle tre ble fraktet til sykehus.

– Vi kan med sikkerhet si at fentanylen som forårsaket overdosen til ungdommen, også var den samme fentanylen som ble funnet på guttens soverom, sier politiet i Hartford i en pressemelding.

Politiet mener det var tenåringsgutten selv som tok med stoffet til skolen. Nå etterforsker politiet hvordan avdøde kom i besittelse av fentanylen.

Ingen personer er mistenkt i saken per nå. 13-åringen hadde ingen tidligere historikk med bruk av narkotika, ifølge en uttalelse fra politiet.

Økende problem

Ifølge narkotikamyndighetene i USA (DEA), er stoffet fentanyl 50 ganger mer kraftig enn heroin, samt svært billig å produsere.

Bruken av narkotika har ifølge CNN eksplodert under koronapandemien.

Mellom mai 2020 og april 2021 døde mer enn 100.000 mennesker av narkotikaoverdose i USA. Det er en økning på nesten 30 prosent fra året før. Over halvparten av disse dødsfallene ble forårsaket av overdose knyttet til fentanyl.

Biden-administrasjonen har satt av fire milliarder dollar til å bekjempe dødsfall knyttet til overdose. Tjenester for rusproblemer og mental helse har også blitt utvidet.