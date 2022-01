Helt siden vi så den som konseptbil for første gang i 2019, har interessen for Skoda Enyaq vært svært stor i Norge. Her dro ellers så fornuftige og folkelige Skoda til med en elbil som virkelig vakte oppsikt.

Lenge var det kun en gul coupé-versjon vi fikk se av den elektriske familiebilen. Så kom etter hvert produksjonsutgaven, men da i en klassisk SUV-drakt.

Noen ble den gangen skuffet, fordi de trodde de sporty coupélinjene skulle være tilgjengelige fra start. Slik ble det altså ikke, men etter noen forsinkelser er det nå endelig klart: Enyaq Coupé er offisiell!

Samtidig som den store verdenspremieren har blitt streamet i en rekke land, er ett av svært få produserte eksemplarer akkurat avduket i Norge.

Dette skjer i en av landets største kinosaler. Der er også Brooms Mats Brustad til stede.

Brooms Mats Brustad var med på premieren i Nydalen – og fikk se nærmere på bilen umiddelbart etter at den var avduket. Foto: Remi Wilberg

Avduket i Nydalen

Vi tar naturligvis en telefon for å høre hvordan det er å se bilen tusenvis av nordmenn venter på.

Ring ring....

Bagasjerommet rommer 5750 liter.

– Hei, Knut! Nå vet jeg du er spent. Bilen har akkurat blitt avduket her i Nydalen og vi har fått se den uten kamuflasje, for første gang.

– Billansering i kinosal, det er ikke akkurat dagligdags?

– He he, nei. Sist jeg var her, så jeg faktisk premieren på den nye James Bond-filmen. Nå er det Skoda og Enyaq som stjeler showet. De har også lokket med masse popcorn, men det får jeg nyte senere. Premieren har gått i kinosaler over hele verden, samtidig. Og selve presentasjonsvideoen var virkelig påkostet. Visuelt sett helt klart den mest forseggjorte billanseringen jeg har vært på, forteller Mats.

Slik ser det ut inne i RS-utgaven, dette blir toppmodellen av Enyaq Coupe.

Ikke tatt mye av plassen

– Hva tenker du om designet?

– Jeg vil si den har blitt akkurat så lekker som vi håpet på. Noen ganger kan det jo være langt mellom konseptbiler og produksklare modeller. Mange biler blir både kjedeligere og mer nedtonet. Men her synes jeg Skoda har gjennomført det bra. Sammenlignet med konseptet vi så i 2019, er baklyktene litt annerledes, ellers har de holdt på veldig mye av det som vakte oppsikt den gangen.

– Det er også interessant å se at de har klart det, uten at det har gått mye ut over plass og praktiske løsninger. Coupe-formen tar ikke mer enn 15 liter av bagasjerommet, 570 liter mot 585 i SUV-utgaven. Og plassen i baksetet er imponerende god, både for beina og i høyden. Fargevalget er med på å bidra til at du vil legge merke til denne ute på veiene. Den knall røde fargen de viser den i her, kler virkelig bilen, forteller Mats.

Skoda har gått for et sporty design på Coupe-utgaven av Enyaq, samtidig har de klart å bevare imponerende mye av plassen.

Ny toppmodell

Et litt mer aerodynamisk karosseri (Cw-verdi på 0,234), bidrar til økt rekkevidde, opp fra 528 til 545 kilometer i Coupe-utgaven.

Slik ser RS-versjonen ut.

Bilen blir tilgjengelig med fire motoralternativer. Utvalget starter med iV 60. Den har bakhjulsdrift, og motoren yter 180 hk. Batteriet er på 62 kWt (58 kWt netto). iV 80 har også bakhjulsdrift, og yter 204 hk fra et batteri på 82 kWt (77 kWt netto). Ved salgsstart i april kommer også bekreftet informasjon om hvilke alternativer som blir tilgjengelige i det norske markedet.

I tillegg til det største batteriet, får iV 80x og toppmodellen RS iV en elmotor nummer to foran, som gir firehjulsdrift. iV 80x har en systemeffekt på 265 hk. Toppmodellen RS har 299 hk, og et maksimalt dreiemoment på 460 Nm.

Enyaq Coupe RS iV bruker 6,5 sekunder fra 0–100 km/t, og når en toppfart på 180 km/t (20 km/t mer enn de øvrige utgavene).

Konseptbilen vakte enorm oppsikt da den ble vist første gang. Nå har vi fasiten - og kan fastslå at Skoda har vært tro mot dette i den siste utviklingen av bilen.

Priser er ikke klare

Akkurat som SUV-utgaven, får den nye coupéen et interiør med ulike «Design Selections», hvor det benyttes naturlige og resirkulerte materialer. Dessuten blir to helt nye design-alternativer tilgjengelige med RS-versjonen.

Utvalget inkluderer ti temapakker og utvalgte individuelle tilvalg, som skal gjøre konfigureringen av bilen enklere. En 13-tommers sentralt plassert infotainmentskjerm og en 5,3-tommers digitalt instrumentpanel er standard. Head-up display med «augmented reality» er tilgjengelig som tilvalg.

Foreløpig vet vi ikke noe om prisene, de skal kunngjøres samtidig som importøren åpner salget i april.

