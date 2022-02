Det er vel strengt tatt ingen andre bilprodusenter enn Tesla som kunne finne på å kalle et luftfilter-system i en vanlig bil for Bioweapon Defense Mode. Navnet høres mer ut som noe hentet ut av en James Bond-bil.

I virkeligheten er altså systemet langt mer folkelig. Det handler ganske enkelt om å renske luften som kommer inn i bilen. Det gjøres med et helt spesielt HEPA-filter – der HEPA står for High Efficiency Particulate Air. Kort fortalt er dette et luftfilter av medisinsk kvalitet.

Når man først har noe sånt i bilen, vil man jo gjerne vise fram hvor effektivt det er.

Utfordrer BMW

For å gjøre akkurat det, har den amerikanske elbilprodusenten "tjuvlånt" en BMW X3. De har riktignok gjort noen halvhjertede forsøk på å "anonymisere" den tyske konkurrenten – blant annet ved å dekke til logoen på rattet, når bilene filmes innvendig.

De to bilene plasseres i et helt spesielt telt - og så brukes det røykbomber som avgir rød røyk.

Akkurat hva som skjer, kan du se i videovinduet øverst i denne artikkelen.

Nye modeller på vei

Det er neppe på grunn av HEPA-filteret, men Tesla ble for første gang Norges mest solgte bilmerke i 2021. De har også flere nyheter for 2022.

Vi får både sjuseter og Performance-modellen av Model Y. Sistnevnte med estimert levering i mars, om du bestiller nå.

I tillegg er det fornyede utgaver av både Model S og SUV-en Model X. Disse er det på hjemmesiden til Tesla ikke sagt noe om estimert levering på, enda. Men begge er kraftig forsinket, i forhold til de opprinnelige lanseringsplanene.

Video: En slik test har du neppe sett før:

