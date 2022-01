Fotballryktene: – Fransk klubb forsøker å overtale Phil Jones

Deadline Day er her, og klubbene begynner å få svært dårlig tid. Her får du servert overgangsvinduets siste rykter!

Phil Jones kan forsvinne fra Manchester United på lån. Flere, deriblant Daily Mail, skriver at den skadeplagede stopperen er sterkt ønsket av Bourdeux ut sesongen. Jones har foreløpig takket nei til en overgang, men den franske klubben prøver å overtale ham de siste timene, skriver Fabrizio Romano.

Klubbkollega Dean Henderson kan også være på flyttefot. Newcastle skal være interessert i å hente sisteskansen på lån ut sesongen, ifølge talkSPORT.

Det er forventet at Donny van de Beeks låneovergang til Everton ferdigstilles i dag, i tillegg til Christian Eriksens comeback til Premier League med Brentford. Det skriver flere medier, blant andre Sky Sports.

Liverpool fortsetter jakten på å signere Fulhams Fabio Carvalho. Om de får snappet til seg 19-åringen før vinduet stenger, er planen at han blir i Championship-klubben ut sesongen på lån. Det skriver Daily Mail.

Barcelona ønsker å kvitte seg med Ousmane Dembélé, og nå kan Frankrike bli neste stoppested for lynvingen. Katalanerne er i samtaler med PSG om en overgang, skriver Daily Mail.

Inn for Dembélé ønsker Barcelona å hente Arsenal-spiss Pierre-Emerick Aubameyang, skriver Fabrizio Romano. Spissen fra Gabon har avslått en overgang til Al Nassr, skriver journalisten.

Alexander Isak er ønsket som ny spiss på The Emirates. Real Sociedad har gitt beskjed til Arsenal at de må ut med svenskens utkjøpsklausul for å få tak i ham, melder The Mirror på Deadline Day.

Ifølge overgangsjournalist Fabrizio Romano er Tanguy Ndombele observert i Lyon, og signerer trolig på lån fra Tottenham, med opsjon på kjøp.

Samme mann melder også at Spurs er nær å sende Bryan Gil på lån til Valencia ut sesongen.

West Ham skal være interessert i Benfica-spiss, Darwin Núñez, og Sky Sports skriver at klubbene er enig om en pris for spilleren.

Liverpool Echo skriver at Bournemouth har tatt kontakt med Liverpool om et lån for Neco Williams.