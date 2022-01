Historiske Solberg tok Sverige til EM-gull

Sverige – Spania

Alt lå til rette for at Spania skulle ta sin tredje EM-seier på rad, men svenskene ville det annerledes.

Tre sekunder gjenstod av oppgjøret og svenskene skaffet seg straffe. Niklas Ekberg satte straffen sikkert og svenskene kunne slippe jubelen løs.

Tjue års ventetid var over- Sverige vant EM for første gang siden 2002.

Svenskene lå hakket foran spanjolene gjennom store deler av den første omgangen, men like før pause sneik Spania seg i ledelsen 13-12.

Svenskenes keeper Andreas Palicka var i storform, reddet på bestilling og noterte seg også for et mål. Det smittet ikke over på det offensive spillet.

De gule og blå gikk målløse de siste åtte minuttene av førsteomgangen.

Spanjolene hadde tak på svenskene i første del av den andre omgangen, men kampen fortsatte i det jevne slaget.

Når det gjenstod snaue seks minutter gikk svenskene opp i tomålsledelse.