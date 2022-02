Blir løftet frem av internasjonale medier: – Jeg kjenner veldig lite på presset

Verdens fremste sykkelmagasin (Pro Cycling), verdens største sykkelnettsted (CyclingNews), verdens kanskje mest anerkjente sykkelblogger (Inner ring), for å nevne noen, får alle plass til Halland Johannessen på sine lister over de største talentene å se opp for i årene som kommer.

Drøbak-syklisten vakte oppsikt ved å vinne U23-utgaven av Tour de France i fjor, hans første sesong som landeveissyklist, og blir i år proff med Uno-X-laget.

– Jeg føler ikke så mye på det. Jeg og Anders (tvillingbroren) har alltid bare syklet for å ha det gøy, og uansett hvilket ritt vi deltar i så er det med et ønske om å ha det gøy. Og det gøyeste er jo selvsagt å vinne ritt. Det er da jeg koser meg mest! Men jeg føler veldig lite på noe press, og det har mye med laget å gjøre. Vi er en gjeng på tur som har det gøy, så jeg kjenner ikke mye på det, sa han til TV 2 fra lagets treningsleir i Altea, Spania, tidligere i januar.

– Det er helt sykt å se

Halland Johannessen fullførte søndag sitt første ritt som fullblods proff i det franske éndagsrittet GP La Marseillaise.

22-åringen prøvde seg et par ganger i den siste bakken, krysset mållinjen med den første gruppen (27.plass) og kom fra «proffdebuten» med æren i behold.

Han har forpliktet seg til Uno-X ut 2024-sesongen, til tross for at mange av verdens største lag kom på banen og meldte sin interesse for både han og tvillingbroren Anders i fjor sommer.

– Jeg håper det blir sett på som en tillitserklæring til Uno-X at vi velger dem i stedet. Det er mulig å bli sinnssykt god i Norge, sa tvillingene da.

Et halvt år senere er de trygge på valget.

– Jeg tror det er det beste laget vi har hatt, med forsterkninger fra Norge og Danmark og litt nye folk inn. Man stiller ikke lenger opp for å gå i TV-brudd. Man stiller opp for å vinne. Og det er vi klare for, sier Tobias.

– Laget har blitt invitert til Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Volta a Catalunya et cetera. Hvordan blir det?

– Det er helt sykt å se at det som startet som et Continental-lag (nivå tre) for noen år siden nå skal sykle Paris-Roubaix og ukelange etapperitt på WorldTour-nivå. Det har gått fort, men jeg tror både laget og meg selv er klare for å kjøre litt røffere ritt. Jeg gleder meg bare til å se hvordan det går, sier han.

– Jeg har aldri stilt bedre forberedt

For Halland Johannessen vil årets sesong delvis bestå av å «teste» ulike typer ritt for å finne ut hva han er god på og mindre god på - noe hans sannsynlige deltakelse i noen av brosteinsrittene i Belgia er et godt bilde på.

– Jeg har egentlig lyst til å stille i veldig mange ritt, og alle ritt blir jo på en måte et nytt bekjentskap. Jeg har syklet få av disse rittene før. Jeg er alltid såpass offensiv at jeg også vil gjøre det bra, og at hele laget gjør det bra, så jeg er gira, sier han.

Han har ikke satt noe konkret resultatmål for sesongen, men det er i alle fall lite å utsette på forberedelsene til 2022-sesongen.

– Jeg har hatt en veldig fin vinter, egentlig. Treninga har gått med bra flyt hele veien. Jeg har aldri stilt bedre forberedt til en sesong enn jeg gjør nå, så det lover godt.