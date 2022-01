Mann siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Oslo

Mannen som ble pågrepet etter at en mann ble funnet alvorlig skadet på Grünerløkka i Oslo lørdag, er siktet for drapsforsøk. Han nekter straffskyld.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 10.44 lørdag da en forbipasserende hadde sett en hardt skadd mann sitte utenfor en oppgang i Vogts gate.

Da politiet kom til stedet kort tid senere, blødde mannen kraftig fra magen. Han ble derfor fraktet til sykehus.

– Vi vet nå at fornærmede kommer til å overleve. Han er foreløpig ikke forsøkt avhørt, sier kriminalvaktleder Roger Hjertø i Oslo politidistrikt til TV 2 søndag ettermiddag.

ÅSTED: Politiet gikk umiddelbart i gang med rundspørringer etter pågripelsen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kort tid senere pågrep politiet en mann på stedet. Både siktede og fornærmede er i 20-årene.

Søndag er den siktede mannen avhørt sammen med sin forsvarer, advokat Kjell Dahl, som forteller at hans klient nekter straffskyld.

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, så jeg vil ikke kommentere saken utover det. Han er forberedt på at det kan bli en varetektsfengsling, sier Dahl til TV 2.

HØYT OPPE: Politiet og brannvesenet tok i bruk en stigebil og lette etter en gjenstand på taket i timene etter knivstikkingen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet har opplyst at siktede og fornærmede har en relasjon. Nå forteller Hjertø også at det var flere personer til stede under hendelsen, som politiet ennå ikke har kontroll på.

– Vi mener å ha kontroll på rett gjerningsperson, men det er fremdeles mulig at det kan bli flere pågripelser, sier Hjertø.

Politiet har også beslaglagt en kniv som de knytter til hendelsen. De har imidlertid ikke fått verifisert at det er kniven som ble brukt.

LETTE: Før stigebilen kom til stedet, forsøkte pekte politiet ut hvilket område de ønsket å undersøke. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samtidig er en rekke vitner avhørt av politiet. Dermed har politiet fått et tydelig bilde av hendelsesforløpet.

– Åstedet er del av et innendørs fellesareal på stedet, og så har fornærmede tatt seg ut på gata der han ble funnet, sier Hjertø.

Fengslingsmøtet i saken vil finne sted i Oslo tingrett mandag ettermiddag.