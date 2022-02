Pusset opp over 100 år gammel villa – fikk ettertraktet ønske oppfylt

Tid for hjem pusset opp andre etasje i den over 100 år gamle villaen. Da familien fikk se resultatet, klarte de ikke ta innover seg at de var i sitt eget hjem.

Den ærverdige villaen har vært i familiens eie i et drøyt år. Hele dette året hadde de drevet med oppussing av første etasjen i huset, samtidig som de bodde der. Andre etasje hadde vært utleid.

Nå ønsket familien på fem å kunne ta i bruk dette arealet også, siden det var veldig trangt for dem i underetasjen.

FØR: Rommene som hadde vært utleid, og som de ønsket hjelp til. Foto: Pandora Film/TV 2

Familien søkte Tid for hjem om hjelp til å finne gode løsninger for det store oppholdsrommet og det lille kjøkkenet. Ønsket var å bevare noe av det gamle, og å få et oppholdsrom med sofakrok og god plass til bord for kreative sysler.

Designer Ainas tips til oppussing av eldre hus

– Gamle hus har spor av levd liv og historie. Det handler om å ta historien med inn i nåtiden, sier interiørdesigner Aina Sollie Steen.

– Finnes det elementer som kan bevares? Det vil alltid være en fin ting at noe i rommet alltid har vært der, forteller hun.

ETTER: Nyoppusset kjøkken og spiseplass. Foto: Pandora Film/TV 2

Slik valgte Aina å bringe rommene inn i nåtiden:

Det gamle eikegulvet ble beholdt. Gulvet ble slipt og deretter lakket på nytt.

Noe av den gamle byggeskikken i eldre hus ble gjenskapt ved å kle en del av veggene med stående furupanel.

Etter å ha revet veggen mellom kjøkken og oppholdsrom, ble det satt inn en «gammeldags» skillevegg med smårutet glass.

I kjøkkenet ble det montert hvit kjøkkeninnredning med tidløs speilutforming på frontene.

Aina valgte en kjølig og ganske nøytral fargepalett på vegger og i tak i oppholdsrommet, men puter, pledd og puffer har varme farger som gir en god miks.

I kjøkkenet ble tak og skillevegg malt i varm farge.

Møbleringen i stuen er stort sett langs veggene, med løse lette møbler ellers, slik at det er lett å rydde god gulvplass for aktiviteter og lek.

Det ble laget et stort spisebord for gjestebud og kreative aktiviteter.

Til slutt en personlig og gøyal lampe der man kan henge opp bilder, tekster eller smågjestander man har laget.

Se hva som ble brukt av farger og materialer i produktlisten her.

BYGGESKIKK: Tradisjonell stående panel sammen med fliser. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer SKILLEVEGG: Glass og smårutete utrykk mellom kjøkken og spisebord. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer VARME FARGER: Tak og skillevegg malt i rødlig nyanse. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer MODERNE: Den moderne peisovnen i fiberbetong glir fint inn ved sofaen. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer FARGEMIKS: Nøytrale kjølige farger på vegger og tak, med varme farger i puter og puffer. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer PERSONLIG LAMPE: Her kan du henge både beskjeder og kunstverk. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer

Slik går det nå

– Vi koser oss. Kjøkkenet fungerer kjempefint og vi har hatt mange middagsgjester. Akkurat nå venter vi på at det skal installeres varmepumpe der oppe, det kommer til å bli deilig, sier Jonas Torland og Anette Mowena Hope.

Paret har ingen planer om å forandre på noe, og er glad for at de nå har fått mer plass å boltre seg på.

Men det er datteren Emilie og venninnene hennes som kanskje bruker rommet mest for tiden. Familien ønsket seg et sted å være kreativ, og det har Emilie hatt stor glede av.

– Bordet er til enhver tid fullt av ting å holde på med, forteller pappa Jonas.

NÅTID: Full aktivitet rundt bordet. Foto: Privat/Huseier Jonas Torland

Ikke alt gikk som planlagt

Det er sjelden at noe går skeis når Tid for hjem pusser opp, men denne gangen støtte man på litt problemer.

– Parkettgulvet som skulle legges på kjøkkenet dukket aldri opp, forteller byggmester Rune Strandenes.

– Etter litt telefoner og undersøkelser fikk vi vite at det var levert, men til et annet hus i gaten. Vi fant heldigvis ut av det, og gulvet lå pent stablet i gangen til en av naboene.

Også skilleveggen mellom kjøkken og stue skulle gi byggmesteren litt hodebry. Den skulle ha et glassfelt som skulle se ut som smårutete vinduer. Rune bestemte seg for å bygge dette av MDF-plater, noe han etter hvert skulle angre veldig på.

– Det var forferdelig mye jobb. Masse deler som skulle sages opp og monteres sammen, og rutenettverket var veldig skjørt før det kom på plass i rammen sin. Det gikk faktisk i stykker på første forsøk, forteller han.

LIKE BLID: Byggmester Rune Strandenes gir ikke opp. Foto: Pandora Film/TV 2

Det var altså bare å starte på nytt selv om tidsrammen på prosjektet ble satt på prøve.

– Jeg skal aldri mer prøve å lage slikt i MDF, ler Rune, og legger til:

– Neste gang skal jeg bruke eikespiler eller annet treverk!

Ikke stjel magnolia!

I episoden havnet også Einar på tynn is. Han tok med seg designer Aina på tyvetokt. Den handlet om å skaffe noen fine greiner med magnoliablomster, for å pynte opp i stuen. De fant et nydelig tre i en gammel hage, klatret opp og klippet en favn med vakre blomster, før de forsvant i nattemørket.

– Det var ikke et ekte tyveri forteller Einar.

– Vi var i hagen til produsenten og hentet grenene. Hvorfor tror du ellers at det var lagt frem grensaks og stige?

FALSKT TYVERI: Magnoliaen Einar hadde fått lov til å stjele. Foto: Pandora Film/TV 2

Se Tid for hjem tirsdager fra klokken 20.00 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.