Lindvik til topps i OL-generalprøven: – Deilig!

I finalerunden svevde Marius Lindvik lenger enn alle og vant i Willingen. Karl Geiger og Cene Prevc fulgte plassene bak.

– Det var deilig! Det gir jo kjempeselvtillit. Jeg vet jo at basicen er bra nok til å henge med helt opp i toppen. Det er bare å slappe av å håpe formen fortsetter i Beijing, sa Lindvik etter seieren.

Lindvik lå som nummer åtte etter første omgang.

– Det er helt fantastisk. Han virker å være veldig stabil og gjør lite feil. Det lover godt til OL, sa landslagssjef Alexander Stöckl.

Halvor Egner Granerud endte på femteplass. Robert Johansson på 13. og Robin Pedersen på 22.

Hopphelga i Willingen har vært sterkt preget av dårlig vær.

Lørdag ble det bare én omgang for de norske hopperne, da det ble konkludert med at det var for dårlige forhold foran finaleomgangene.

Søndagen bøy også på problemer. Kvinnenes rennstart ble utsatt i flere timer grunnet vanskelige vindforhold.

I motsetning til lørdagen, ble samtlige av søndagens hoppomganger fullført.