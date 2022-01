Hovland herjet i Dubai - i omspill om seieren

Viktor Hovland var på offensiven i Dubai Desert Classic søndag, og storspilte på Europatouren.

Fire birdier på ni hull sendte Hovland rett opp i seierskampen igjen etter at han startet dagen flere slag bak konkurrentene i toppen. Med birdie, eagle og birdie på de tre siste hullene endte han til slutt tolv slag under par.

Det holder til foreløpig ledelse i Dubai. -12 er det samme som Rory McIlroy har spilt så langt, men briten sviktet på siste hull der han slo i vannt og bommet på en parputt.

Richard Bland utlignet Hovland og spilte også -12. Dermed blir det omspill mellom Bland og Hovland om seieren.

– Kanskje etter starten, så tenkte jeg at jeg kunne kjøre på og ha en sjanse på seieren. Etter at jeg ikke klarte birdie på tiende hullet, og bogey på 15, trodde jeg at det var mer eller mindre over, og jeg prøvde bare å fullføre sterkt. Heldigvis så «holdt jeg en bomb» på hull 16, og på hull 17 traff jeg på putten, så det var en veldig spesiell avslutning, sier Hovland i et intervju med arrangøren, vist på Viaplay.

Konkurransen pågår.

Søndagens resultat var svært sterkt for nordmannen etter en trøblete lørdag. Der falt Hovland nedover resultatlistene. På veien hadde han to bogeyer og en dobbeltbogey, men tre birdier rettet litt på skaden da.

